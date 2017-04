Charlie Sheen viralizó una foto de Brad Pitt como extra en una película

“Fíjense, Brad Pitt, en el fondo, como camarero”, escribió el exprotagonista de Two and a half men en su cuenta de Instagram. Se trata de una escena de la película El último día, de 1987, en la que Sheen fue protagonista mientras que el ex de Angelina Jolie servía copas.