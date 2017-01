Charlotte Caniggia: alcohol, golpes y polémica

Loan, un joven mediático en ascenso y pareja de Charlotte Caniggia, encendió la mecha cuando esta semana sugirió que la hija de Claudio Paul tendría un problema con el alcohol. Pero lejos de dejarlo en un mero detalle, Alexander, el hermano de la voluptuosa joven, lo acusó de golpear a su hermana y se armó la hecatombe.

Con todas las miradas puestas sobre su persona, el novio de Charlotte improvisó una defensa que no fue demasiado fructífera. “¿Yo qué culpa tengo si tiene moretones? No sé ella qué hará. Se habrá golpeado sola y justo da que concuerda todo. Desde el día uno me quieren separar, siempre: el representante, este, el otro. Ya me harta eso”, declaró, mientras que la hija de Mariana Nannis prefirió evitar el escándalo, negó los golpes y admitió que siguen juntos.