Charlotte Caniggia, envuelta en una polémica

Luego de que su novio la acusara de abusar del alcohol, su hermano salió a defenderla y realizó una fuerte denuncia

Desde hace unos años, los hijos mellizos de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia residen en la Argentina. De a poco, iniciaron una carrera mediática en los programas de turno: Charlotte, como vedette, modelo y bailarina de ShowMatch, mientras que Alexander dio sus primeros pasos como disc jockey. En el presente, los jóvenes herederos están trabajando en Villa Carlos Paz.

Durante su estadía en el país, Charlotte conoció a Loan, un cantante de reggaeton. Los chispazos no tardaron en llegar y ambos iniciaron una relación amorosa. Los jóvenes planificaron unas cortas vacaciones en las sierras cordobesas, donde disfrutan de la noche y son contratados para asistir a diferentes eventos. En uno de los tantos ágapes existió una supuesta pelea entre Loan, el novio de Charlotte, y El Polaco, por supuestos celos del primero hacia el segundo.

Ante el conflicto suscitado, el reggaetonero brindó una entrevista a Infama y se expresó sobre la cuestión: “Ustedes saben que a ella le gusta tomar. Lo sabe el país. Entonces, en un momento le dije gorda, me parece que ya está, basta de tomar tanto. Y ella me dijo dejame que es fin de año. Vino El Polaco y me dijo dale, dejala tomar. Y yo no quiero ver a mi pareja al extremo de que esté borracha. No es por celos. Entonces, le dije: Pola, no te metas. Es mi novia”. Además de detallar que su joven prometida tiene problemas con el alcohol, remarcó que “bebe porque está triste”.

Sin embargo, Loan no tuvo noción de la dimensión de sus palabras y, segundos después, se retractó de sus dichos: “Es muy alegre y le gusta tomar, no creo que sea nada raro, pero toma mucho”.

Las declaraciones del músico generaron un gran revuelo y Alexander Caniggia salió en defensa de su hermana, haciendo una grave acusación hacia su cuñado: “Debido a las últimas noticias sobre mi hermana, quiero confirmar que ella apareció el día lunes en Buenos Aires con moretones en los brazos”.

En tanto, Loan se defendió en la televisión: “Están metiendo lo de los agarrones y yo ya estoy harto. Me están haciendo quedar mal. Perjudican mi imagen”. Sin dudas, este es un culebrón que recién comienza.