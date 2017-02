Charly lo vuelve a hacer con su nuevo tema: "La máquina de ser feliz"





El cantante presentó un adelanto de su nuevo disco de estudio “Random” que saldrá a la venta este mes

Hay una gran expectativa por el nuevo álbum de estudio que lanzará Charly García el próximo 24 de febrero. Para que la espera sea más corta, el cantante presentó su primer single, llamado "La máquina de ser feliz".

"Pedimos perdón. Seguís enmascarando el fin. Por eso te busqué. Por eso diseñé. La máquina de ser feliz", canta el popular artista en el arranque de este tema que forma parte de su último disco, titulado Random.

Desde hace más de un año viene trabajando en el álbum que tendrá un total de diez canciones, entre los que se encuentran "Ella es tan Kubrick", "Primavera" y "Rivalidad".

"Prende y se apaga sola. Sale después de hora. No tiene que salir.

No tiene que ayudar. La máquina no puede dar", dice el estribillo de este tema. "Hoy mucha gente llora. Hay mucha gente sola. No tiene que salir.

No tiene que ayudar. La máquina no puede dar", agrega Charly.

Su gran amigo Palito Ortega lo acompaña en el nuevo proyecto. El disco fue grabado en el estudio que tiene el intérprete de La Felicidad en Luján. Incluso lo acompañó cuando García firmó contrato con Sony Music.

El material discográfico próximo a salir marcará el regreso del intérprete, tras siete años de la publicación del disco Kill Gil. De esta manera, el cantante se encuentra enfocado en su trabajo, luego de haberse recuperado de dos internaciones que tuvo en diciembre de 2016.

