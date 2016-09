China Suárez: “Duermo con la conciencia tranquila”

La actriz volvió a hacer referencia a su romance con Benjamín Vicuña y al escándalo que protagonizó con Pampita el año pasado cuando la ex del actor los habría encontrado infraganti en el set de El hilo rojo

Que uno de los escándalos más sonados del año pasado y es una polémica que hasta el día de hoy da “tela para cortar”. De ese amor furtivo que comenzó en el set de filmación de El hilo rojo, donde sucedió la escena del motorhome con “olor a sexo”, palta y una manta de Nepal, a esta parte han pasado muchas cosas, y tanto Eugenia “China” Suárez como Benjamín Vicuña supieron demostrar que, como dice la canción, “el amor es más fuerte”.

“Es mentira que a nadie le afecta porque no está bueno, pero yo siempre dije que me voy a dormir con la conciencia tranquila y para mí no hay nada mejor que eso. Después, lo que digan los demás es un tema de ellos, no mío”, aseguró sin tapujos la China en una nota con TN.

“Es mucho más todo el ruido de afuera que piensan que todo es más grande, mucho más enquilombado (sic). Pero nosotros lo vivimos con mucha tranquilidad. Somos dos personas que se aman, que están juntas y que además tienen la posibilidad de trabajar juntas y acompañarse. Entonces es increíble”, agregó la actriz, que se encuentra filmando junto al galán chileno Los padecientes, su segunda película juntos tras El hilo rojo.

“Cuando uno se lleva bien, compartir tantas horas con tu pareja es lo mejor que te puede pasar. Para mí es un placer, porque es una persona en la que confío mucho, desde su lugar de actor, de su experiencia, su carrera... Lo admiro y es muy lindo tener al lado a alguien así”, expresó sobre su trabajo con Vicuña.