Claws, la serie que los críticos comparan con Breaking bad

La ficción estrena esta noche el primero de los diez episodios de la temporada que también podrá verse por Twitter al finalizar la emisión. En diálogo con este medio, Jenn Lyon, una de sus protagonistas, habló de la nueva historia criminal

Las ofertas de la pantalla chica siguen multiplicándose. Esta noche será el turno de Claws, la nueva propuesta de TNT, centrada en la vida de cinco manicuras que se involucran en el universo criminal de Florida a través del tráfico de drogas que comanda Dean Norris (Hank en Breaking Bad y Big Jim en Under the dome).

Al finalizar la televisación, el capítulo podrá verse por Twitter y será la primera vez que la red social emita una ficción. Una de las protagonistas de esta nueva apuesta televisiva será Jenn Lyon, una actriz muy vinculada al teatro norteamericano. Hace un tiempo, comenzó a dar sus primeros pasos en la pantalla chica y en diálogo con diario Hoy habló del flamante estreno.

—¿Cómo llegaste a Claws?

—Audicioné en Nueva York y desde ahí enviaron la grabación a Los Ángeles, donde me llamaron para hacer una prueba de cámara y ver si teníamos química con Niecy Nash (la protagonista). Interpreto a la mejor amiga de Desna (Nash). Su nombre es Jenn y es una prostituta retirada, poco sofisticada, que intenta mantenerse sobria.

—Algunos especialistas dicen que Claws es “la nueva Breaking bad”, ¿vos qué pensás?

—Es muy halagador que nos comparen con Breaking bad porque es una de las mejores series de la historia, gracias a sus guionistas, sus actores y sus escenas. Creo que nuestra serie está más cerca de ser una versión femenina de Scarface. De todas formas, ambos shows son de gente que se involucra hasta la médula en mundos ajenos al suyo, pero terminan creciendo y apropiándose de ellos.

—¿Por qué captan tanta audiencia las ficciones criminales?

—Creo que atrapan la atención de la gente porque se preocupan por los personajes, y la violencia repentina es impactante.

—¿Cómo es trabajar con Dean Norris en este nuevo show?

—Es tan maravilloso y divertido como creía, además de ser un actor magnífico. Su personaje se llama Uncle Daddy y es el capo de la mafia local, dueño de algunos cabarets.

“Mi primer y verdadero amor es el teatro”

Hace bastante tiempo que Jenn Lyon logró consagrarse en el teatro con varias presentaciones en Broadway, donde se destaca Fish in the dark (Un pez en la oscuridad), la pieza teatral que coprotagonizó con Larry David (Curb your enthusiasm), que hace algún tiempo aseguró que la actriz era “hermosa y graciosísima arriba y abajo del escenario”. Por su parte, Lyon afirma que su paso por la obra encabezada junto a David fue “un sueño” y con relación al conocido guionista de Seinfeld agregó: “Detesto arruinar la imagen arisca que muestra, pero él es muy generoso y amable”.

—¿Qué diferencias encontrás entre el teatro y la televisión?

—El teatro es tan inmediato que se evapora, es momentáneo y tenés una relación con la audiencia cada noche, pero no ganás lo suficiente. La televisión es otra cosa: hay peluquero, maquilladores, te llevan agua, todo es lujoso. Mi primer y verdadero amor es el teatro, pero estoy muy agradecida de estar en televisión y trabajar con guionistas increíbles.

—¿Cuál fue la serie que más disfrutaste?

—Me encantó hacer Justified, por los guionistas, los actores y el tono de la serie, pero si tuviera que elegir un trabajo por los actores con los que compartí el set, sería el que hice con George Lopez (un comediante y presentador norteamericano), Saint George. Estaban Danny Trejo (Machete), David Zayas (Dexter) y Olga Merediz (Requiem for a dream), y lo pasé muy bien.

—¿Estás trabajando en una película nueva?

—Acabo de rodar un filme independiente que dirigió Ethan Hawke, se llama Blaze y creo que saldrá en breve.