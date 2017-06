¿Cómo compite la televisión argentina contra Netflix?

En el horario central ya no solo hay que fijarse en lo que hacen los otros canales. Una guionista de la tira Las Estrellas reflexionó sobre el tema

En los tiempos que corren, los canales no solo tienen que prestar atención a las propuestas que presenta la competencia en la televisión abierta y en el cable, sino que deben atender a un nuevo rival: las plataformas de streaming. En la Argentina esta tendencia es liderada ampliamente por Netflix, que atrapa al espectador con la posibilidad de elegir el momento para ver las producciones, además de ofrecerle la chance de hacer maratones de series. Ante esta situación, los históricos canales de aire apuestan a nuevos formatos, que no siempre dan resultado.

Una de las guionistas de Las Estrellas, la nueva ficción diaria de El Trece, Marta Betoldi, se refirió a este nuevo tercero en discordia, que se suma a la vorágine del minuto a minuto. “En general nosotros construimos lo que creemos que es lo mejor. Estamos trabajando en nuevos tiempos en los que competimos no solo con canales de aire o cable, sino contra Netflix. La construcción dramática de esta plataforma modificó también la mirada del espectador sobre los programas. Cambió la manera en que se mira un producto, que ahora puede hacerse de corrido y a veces no alcanza con ver un solo capítulo. También varió el modo en que se cuentan esas historias. Me parece que eso también está influenciando en la manera de captar a un nuevo espectador de televisión, totalmente distinto”, reflexionó Betoldi, quien a la hora de recibir el guión de la tira, que tiene un elenco y una historia que giran alrededor del mundo femenino -con protagónicos a cargo de Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Violeta Urtizberea, Natalie Pérez y Justina Bustos-, intenta captar sectores de la audiencia, como hace, por ejemplo, Orange is the new black en Netflix.

La guionista reflexionó, además, sobre la manera de competir en este momento. “Hoy en día podemos acceder a ese tipo de plataformas, en las que se elige cualquier género desde la comodidad de un celular o desde el hogar. Pero todavía tenemos una cosa a favor: el espectador quiere ver a sus actores argentinos y quiere que le cuenten parte de su realidad”, explicó.

“Las Estrellas cuenta con un formato netamente femenino, propio de la mujer de 2017, atravesando la crisis de los 30, y que además tiene que aprender a convivir en una relación entre hermanas que, en parte, no se conocían o estaban distanciadas por una herencia. Es una comedia romántica con galanazos: tenemos un grupo de varones maravillosos. Creemos que la gente quiere ver no solo el contenido de Netflix, sino a tal actor o actriz, y seguir la comedia romántica, como en otros tiempos”, comentó Betoldi sobre la tira que, por ahora, viene rindiendo muy bien, con un rating que promedia los 15 puntos, aunque en una semana deberá competir con Fanny, la fan, la nueva apuesta de Telefe.