Cómo está la salud de Noah Bublé hoy, a un mes y medio de iniciado el tratamiento





El hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé lucha contra el cáncer en una clínica de Los Ángeles, donde recibe quimioterapia.

A casi 50 días de que Noah Bublé -de apenas tres años- tuviera su primera sesión de quimioterapia en un hospital especializado de Los Ángeles, Estados Unidos, debido a un cáncer de hígado diagnosticado en los primeros días de noviembre, los estudios clínicos detectaron una mejoría. Y si bien no es la que esperaban, tanto los médicos como sus padres, Luisana Lopilato y Michael Bublé, están conformes con el resultado.

Según trascendió, el lunes 26 se dará comienzo a la segunda etapa, que es más intensa, más fuerte. Y la situación -pese a la premura que se debe mantener en estos casos- es clara: si Noah no hubiera respondido de manera positiva al tratamiento, no se hubiera pasado a la fase siguiente. Simplemente, no habría estado preparado para recibirla.

Luisana, Michael y Noah pasarán la Nochebuena en su casa de Los Ángeles junto a Elías Bublé, el otro hijo del matrimonio, de once meses. Los hermanos de la actriz, Darío y Daniela Lopilato, y también sus padres, Beatriz y Eduardo, ya se encuentran en los Estados Unidos para recibir la Navidad en familia.

#FuerzaNoah El hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé lucha contra el cáncer en una clínica de Los Ángeleshttps://t.co/q47ga0Fbol — Diario HOY (@diariohoynet) 22 de diciembre de 2016