¿Cómo quedó la relación entre Pampita y Nicole?

Durante mucho tiempo, las modelos estuvieron distanciadas por una vieja pelea. Este año, ambas participaron del Bailando por un sueño y las asperezas quedaron atrás, gracias a la mediación de Fabián Cubero

En 2016, la rubia y la morocha coincidieron en la misma producción televisiva. La primera fue participante y la segunda ejerció el rol de jurado en el certamen de baile. Durante varias emisiones, no cesaron las polémicas entre las modelos. Discutieron por sus diferencias de criterios y, reiteradas veces, retomaron disputas del pasado.

Sin embargo, la noche de la última performance de Nicole, Pampita y Guido Zaffora, movilero de Este es el show, se acercaron y felicitaron a la modelo que festejaba la victoria junto con Fabián Cubero, su esposo, que la acompañaba en esa velada. Además, Carolina Ardohain aprovechó para halagar a Neumann. Estos gestos marcaron la diferencia y quebraron el hielo para que ambas intercambiaran algunas palabras. En esa ocasión, Cubero, ni lerdo ni perezoso, aprovechó y les dijo: “Chicas, las peleas mediáticas son algo del pasado”. También, agregó: “Las dos son número uno: Nicole, de las rubias y Pampita, de las morochas”. Además, propuso una salida grupal, aprovechando que Ardohain está en pareja con Pico Mónaco.

Neumann fue entrevistada para un magazine e hizo un balance personal de este año: “Fue mi mejor Bailando, en el que más aprendí de baile y me afiancé. Estuve más suelta en la pista y pude ser yo. Fue en el que mejor la pasé. Terminé, incluso, bien con

Carolina. Eso estuvo buenísimo. Abrí, además, un local nuevo de mi marca que va a cumplir tres años. Súper agotada, pero feliz”. Sobre la cena pendiente organizada por su esposo, la rubia afirmó: “Pico dijo de hacerla esta semana, pero aún no habló con Fabián. Ellos tienen contacto porque nosotras no nos pasamos los teléfonos, así que no queda más que esperar a que se comuniquen entre los hombres”.

Por su parte, Pampita fue abordada por un móvil de Los Ángeles de la mañana que le preguntó por su participación en ShowMatch 2017. Al respecto, expresó: “Puede ser que vuelva, hay que ver los tiempos. Tengo ganas de dedicarme a la actuación. Hay propuestas para hacer televisión y cine”.