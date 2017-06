“Con Griselda está todo bien, somos amigas”

La noticia de la separación entre Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg sigue trayendo cola. La pareja conformaba una de las duplas más consolidadas del ambiente pero, tras diez años de relación y un hijo, llamado Luis Ernesto, los actores decidieron ir por diferentes caminos.

La ruptura llama la atención luego de las múltiples versiones que relacionaban a Lamothe con su excompañera de elenco, Griselda Siciliani. Incluso, en las últimas horas había surgido el rumor de que el actor estaría involucrado con Celeste Cid, con quien actualmente comparte escenas en Las estrellas, la nueva ficción de Pol-ka. “Pobre Celeste. Van a dar vueltas más nombres. Que den vueltas los que tengan que hacerlo, pero no me va a chocar ninguno”, había dicho Esteban al respecto.

Tras los dichos del galán, fue Julieta quien decidió hablar: “Estoy bien, acá andamos, llevándola juntos. Pudimos hablar mucho y es una decisión que tomamos los dos para los tres, porque tenemos un hijo. Por supuesto que es difícil y un poco triste, porque estamos hace muchos años juntos. Pero en este momento decidimos que es lo mejor”.

Sobre las versiones que vuelven a indicar a Siciliani como la tercera en discordia, Julieta dijo: “Entiendo y escucho las cosas que dicen pero no me pidan a mí que participe de eso. No tengo nada para decir. Ni Gri ni nadie tiene que ver en esta decisión. Es una cosa muy nuestra, muy charlada entre nosotros. Es una relación larga y con un hijo, una familia, así que no son decisiones que se toman de un día para el otro”.

La aclaración de Zylberberg no quedó ahí ya que siguió: “Ni Gri, ni Celeste (Cid, la nueva compañera de elenco de Lamothe), que me decís, tienen que ver con esta decisión. La separación es un proceso muy complejo y profundo. No me interesa participar de eso”.

Además, la actriz reiteró que con Griselda “está todo bien, somos amigas” y aseguró que no imagina en un futuro una tapa de su ex con Siciliani de la mano. “No, no lo creo”, dijo entre risas, y concluyó: “Pero tampoco me ocupo de eso. Está todo más que bien, con eso está todo perfecto”.