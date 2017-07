Confirman que Coldplay vuelve al Estadio Único





¡Es oficial! En el marco de la gira mundial A Head Full Of Dreams Tour, que rompió con todos los récords, Coldplay anunció que volverá a tocar en Argentina el 14 de noviembre próximo en el Estadio Único de La Plata.

De esta manera, la gira terminará en el mismo lugar donde empezó aquel 1 de abril lluvioso de 2016: en la ciudad platense. Desde esa fecha, la banda ha recorrido el mundo vendiendo más de 4,6 millones de tickets para sus shows en Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y Norte América.

Las nuevas fechas que programó la banda británica en Sudamerica favorecerá sólo a los fanáticos de Brasil y Argentina. Primero, tocarán el Martes 7 de noviembre en el Allianz Parque, de San Pablo. Luego, el sábado 11 harán un show en Arena do Gremio en Porto Alegre, para luego sí viajar al país para su única función programada, que será el martes 14 de noviembre.

Las entradas estarán a la venta a partir del próximo lunes a las 10 de la mañana y se podrán sacar a través de la página www.allaccess.com.ar y otros puntos de venta, a partir de $700 (+ cargo por servicio), hasta $2000 (+ cargo por servicio). También habrá preventa exclusiva para clientes de Santander Río, desde el 10 de julio al 16 de julio inclusive.

Por su parte, el 14 de julio, la banda liderada por Chris Martin lanzará Kaleidoscope EP, un álbum compuesto por cinco canciones nuevas, incluyendo una versión en vivo del hit Something Just Like This en colaboración con The Chainsmokers. El EP es una continuación del aclamado álbum A Head Full Of Dreams, que ha vendido más de cinco millones de copias desde que salió en diciembre de 2015.