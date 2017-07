Confirman que la China Suárez espera un bebé

Así lo afirmó la modelo Luli Fernández, quien de este modo ratificó que la actriz y Benjamín Vicuña tendrán su primer hijo juntos. Además, se viene el casamiento en 2018

La noticia del año de la farándula argentina: Luli Fernández, la modelo y columnista del programa conducido por Pamela David, confirmó que Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña, además de estar programando su casamiento para marzo de 2018, están esperando su primer hijo juntos.

“Tengo una muy feliz noticia. Tengo una fuente totalmente inobjetable que puede confirmarme que la China y Benjamín Vicuña están esperando su primer bebé”, contó Luli, quien además comentó que la pareja no va a salir a confirmarlo aún. “Ella está embarazada de entre tres o cuatro semanas. Es todo muy pero muy reciente, y están felices. Estaban buscando este bebé y ha llegado. Todavía no van a confirmarlo ellos. Está de menos de un mes”, agregó.

Ya la revista Gente, en su último número, se había animado a titular en su tapa: “China Suárez, mamá. El 2018 trae un bebé con Benjamín Vicuña”. Por lo tanto, los periodistas salieron a tratar de confirmar desde las primeras horas de ayer esta noticia, hasta que Fernández terminó de corroborarla.

Este será el segundo hijo de Eugenia, quien ya tuvo a Rufina con Nicolás Cabré. Al respecto, el actor se expresó sobre el casamiento de su ex de la siguiente manera: “Si me preguntás, yo no tengo ni idea. No es mi vida y no me interesa, mientras ella esté feliz y pueda hacer lo que quiera hacer. No hay nada que me haga más feliz que el hecho de que la madre de mi hija esté contenta”.

Por su parte, Vicuña ya es padre de tres niños junto a Carolina “Pampita” Ardohain, así que ahora va por el cuarto. Ayer, al igual que como ocurrió con Cabré, la prensa trató de sacarle prenda a la jurado de ShowMatch con respecto a los rumores alrededor de su ex. Cabe recordar que la modelo fue engañada por su expareja, algo que ella misma presenció durante el rodaje de la película El hilo rojo, lo que provocó la posterior separación.

“Desde que me separé nunca más me dirigí, ni hice comentarios de su persona. No quiero tener problemas ni meterme en cuestiones que no me corresponden”, fue lo que dijo Carolina Ardohain, quien no debe estar de muy buen humor.