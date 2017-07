Connie Isla y Chule Von Wernich, las influencers musicales del momento

Tienen miles de seguidores en Instagram gracias a sus videos musicales de covers de un minuto. Hoy se presentan en La Plata por primera vez

Dueñas de voces privilegiadas y de una certeza infalible a la hora de elegir temas para reversionar, Connie Isla y Chule Von Wernich se convirtieron en un éxito en las redes sociales en muy poco tiempo. Gracias a su autogestión llegaron a tener miles de seguidores y cada vez más fans. Ya debutaron en un teatro en el mes de abril y eligieron La Plata como el segundo gran escenario para hacer canciones con ukelele y guitarra. Hoy, a partir de las 21 en 43 entre 7 y 8, el fenómeno musical del momento estará mostrando su show. Antes, charlaron con este medio

—¿Cómo comenzaron a subir sus producciones a las redes?

CVW:—Primero cada una por su parte subía sus videos a las plataformas. En mi caso, fui la última de mi grupo de amigas en crearme una cuenta en Instagram. Subía algunas cosas por diversión y de a poco la gente me fue escuchando. Tiempo después conocí a Connie, y empezamos a hacer algunas cosas juntas para postearlas en las redes sociales. El hecho de cantar temas en español fue un desafío por la fonética y los ritmos ya que me dedicaba a hacer temas en inglés.

CI:—Comencé un poco antes que Chule, haciendo muchos covers en inglés, no me gustaba mucho el palo del español. Ella hizo versiones de algunos temas de reguetón que pegaron muchísimo. Nos juntamos una vez, subimos videos y se levantaron los números de seguidores. Desde ahí comenzaron a llamarnos para distintos eventos. Hacemos este género que está de moda, dominado por los hombres, porque casi no hay mujeres que canten reguetón. Eso llama la atención.

—¿Cómo fue pasar de las redes sociales a tocar en los escenarios juntas?

CI:—El proceso de comenzar a tocar juntas se dio naturalmente y fue paulatino. Además como fue algo pedido por el público, no sentimos nervios y estamos muy contentas. Yo toda la vida hice comedia musical, para mí estar sobre un escenario es común. El show de abril estuvo re copado.

CVW:—Nos juntamos porque tenemos gustos musicales parecidos, ambas cantamos y nos sirvió para mostrar lo que hacíamos. Luego nos llamaron para algunos eventos y después de una productora. Estamos acostumbradas a tocar y cuando se dio la primera fecha, que fue en un teatro, el público estaba sentado, a la expectativa, y lo disfrutamos mucho. Además de compartir la música, somos muy amigas, tenemos buena energía y eso se transmite en el escenario. Hacemos chistes, charlamos entre nosotras, nuestra complicidad y simplicidad es lo que más le atrae a la gente.

—¿Qué otros proyectos tienen?

CVW:—Las dos estamos pasando de ser artistas de covers a sacar nuestros propios temas. Trabajamos en las canciones, en los videos y otras producciones. No planeamos nada pero se fueron dando las oportunidades para hacer todo esto juntas.

CI:—Vamos viendo que surge. También hay una fecha que será en septiembre en un teatro de San Isidro. Después cada una tiene sus shows y en agosto yo arranco una serie para Nickelodeon. Por ahora cada una está explorando su camino, y esto que tenemos está buenísimo y lo vamos experimentando mientras pasa.