Conocé a los nominados a los premios Oscar 2017

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense dio a conocer la lista de nominados a los premios Oscar 2017. La 89 edición se llevará a cabo en febrero y será conducida por Jimmy Kimmel.

A través de una trasmisión en vivo por YouTube se dieron a conocer todos los nominados.



Mejor Actriz:



Meryl Streep, Emma Stone, Rutb Negga, Natalie Portman, Isabel Huppert.



Mejor Actor:



Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling, Viggo Mortensen, Denzel Washington.



Mejor Película:



Arrival, Hacksaw ridge, Hidden figures, Lion, Moonlight, Fences, Hell or high water, La La land, Manchester by the sea.



Mejor Director:



Denis Villeneuve, Arrival; Mel Gibson, Hacksaw Ridge; Demian Chazelle, La La land; Keneth Lonergan, Manchester by the sea; Barry Jenkins, Moonlight.