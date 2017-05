Continúa la batalla judicial entre El Polaco y su ex

Pese a que el juez Guillermo Atencio resolvió no hacer lugar al pedido de detención del cantante tropical, los abogados de su expareja, Valeria Aquino, apelarán la medida. Además, se dieron a conocer imágenes en las que la joven aparece golpeada

La situación judicial de Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk dio un vuelco favorable para el artista tropical, luego de que el juez Guillermo Atencio resolviera no hacer lugar al pedido de detención formulado días atrás por la fiscal Mariana Ruffino en el marco de una causa que investiga presunta violencia de género y amenazas.

Según adelantaron fuentes judiciales a diario Hoy, tras la resolución del magistrado los abogados que representan a Valeria Aquino, la exmujer del músico, afirmaron que apelarán la medida. Este requerimiento se funda en que la agresión a la joven se produjo el 5 de octubre de 2014, aproximadamente a las 9 de la mañana, en una vivienda del country Los Ceibos de La Plata, para lo cual se aportaron imágenes fotográficas que salieron a la luz ayer. No obstante, para el magistrado, el pedido de aprehensión se enmarca en ese hecho particular y no en los posteriores que la demandante denuncia, y por ello no corresponde la imputación para una agresión ocurrida un año y medio después.

Con respecto de la pericia, Atencio sostuvo que las fotografías “no reemplazan la observación directa”. Luego de haber visto las imágenes, la médica de la Asesoría Pericial señaló en su informe que la víctima “podría presentar hematomas en rostro y miembro inferior”, producto de las contusiones en los vasos sanguíneos, actos que para el juez no tienen vinculación con el hecho denunciado, además de que ya prescribieron.

Con referencia a las amenazas descritas por Aquino, presuntamente ocurridas entre abril de 2016 y marzo de 2017, Atencio indicó: “En ningún momento sostiene que, mediante ellas, la obligara o no a hacer algo en contra de su voluntad”.

Cabe destacar que la causa por lesiones y amenazas inició el 8 de marzo último, cuando Aquino se presentó en la Fiscalía 13 a realizar la denuncia, que ratificó quince días después. A pesar de que el magistrado desestimó el pedido de la fiscal, esta podrá volver a solicitarlo en cualquier momento del proceso, mientras que sus defensores recurrirán a la Cámara de Apelaciones para que revisen la decisión.