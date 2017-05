Crear personajes, un estilo de vida

El animador Jason Stalman y la creadora de personajes Félicie Haymoz serán los principales responsables de la próxima película animada del famoso director, Wes Anderson, que se titulará Isle of dogs. En esta nota, relatan cómo es trabajar con el excéntrico cineasta

En el año 2009, Fantastic Mr. Fox rompía los moldes de la animación. Wes Anderson, quien ya brillaba en el séptimo arte gracias a filmes como El gran hotel Budapest (ganadora de cuatro Óscar) y Los excéntricos Tenenbaums, era el encargado de adaptar la novela de Roald Dahl y llevarla a la pantalla grande con una técnica bastante peculiar, en cual el realismo en la composición de los personajes se mezclaba con los movimientos extraños que tenían. Siempre con el sello del cineasta impreso.

Por aquel entonces, Félicie Haymoz recibía el llamado para formar parte de la producción, con una tarea muy compleja: diseñar los personajes principales a partir de los conceptos que Wes le explicaba por correo electrónico. Tiempo después, fue el turno de convocar a Jason Stalman, un animador que en 2005 había trabajado con Tim Burton en El cadáver de la novia, para que estuviera a cargo de los movimientos de los protagonistas.

Casi una década más tarde, los caminos de Stalman y Haymoz vuelven a cruzarse.

Anderson explotará nuevamente el universo de la animación en Isle of dogs, que llegará a las salas en marzo de 2018 y contará la vida de un niño que realiza una odisea en busca de su perro perdido.

En diálogo con diario Hoy, los dos responsables del detrás de escena del flamante filme contaron de qué manera se trabaja con el particular director. Félicie estará a cargo de la creación de los personajes y Jason será el animador principal.

—¿Qué les gusta del trabajo con Wes Anderson?

Félicie:—Es muy detallista, me gusta definir un personaje con esos pequeños retoques. Los diseños tienen que estar dibujados en poses naturales y es algo que me agrada. Hay muchos clichés en el mundo de la animación y está bueno alejarse de los códigos de ojos grandes, sonrisas radiantes y otro tipo de convenciones.

Jason:—Se trabaja más rápido y se anima usando los instintos y la experiencia, hay más acciones del estilo de las caricaturas, a Wes le gusta marcar el humor a través de la animación, con movimientos extraños que vuelven sus filmes tan únicos.

—¿De qué forma les comunica lo que quiere hacer?

J:—Le enseñé la posibilidad de hacer videos live-action (actuados) en Fantastic Mr. Fox, como una herramienta de trabajo mucho más ágil y la usamos como referencia, cuadro por cuadro, para darle vitalidad a la marioneta que se va a animar.

Ver a Wes realizando una escena que eventualmente será un perro hablando puede ser muy gracioso. Obviamente es buen intérprete. Cuando ves el filme, muchas acciones de los personajes son, en realidad, Wes Anderson actuando.

F:—Los diseños tenían que terminarse primero para que los creadores de las marionetas pudieran trabajar. Wes no usa Photoshop (un programa tradicional de diseño de imágenes) pero sí un sistema extraño mediante el cual une dos fotos distintas o achica las piernas de un personaje, y me manda lo que tiene en mente. Algunos diseños son un campo abierto para la exploración, pero para otros tiene un código de vestimenta pensado y referencias muy específicas. Honestamente, creo que si tuviera tiempo los crearía él mismo.

Muchas veces anhelo que haya un elemento sorpresa para que, al mandar mis diseños, los vea y, aunque no sean lo que esperaba, le gusten igual.

—¿Qué podemos esperar en la nueva película?

J:—Hay una diferencia con Fantastic Mr Fox: Wes entiende qué es lo que tiene a su alcance, comprende la técnica del stop-motion (cuadro por cuadro) y podemos desarrollar el filme con ese conocimiento. Quizás, hasta influyó en las posibilidades de la trama. Isle of dogs tendrá una animación más refinada y delicada. Pero no puedo decir mucho más.

F:—Tuvimos una lista de películas para mirar y encontrar un estilo. Se pueden reconocer algunas influencias, si sos fan de Akira Kurosawa. Va a tener varias referencias a la cultura japonesa y creo que va a impulsar la animación de marionetas hacia un nuevo camino. Wes no tiene miedo de hacer cosas inesperadas. En Fantastic Mr Fox nadie creía que usar pelaje real era una buena idea y terminó siendo mágico.

Tres veces, en la puerta del Óscar

Además de formar parte del universo de Anderson, Jason Stalman es un activo animador en la productora Laika, responsable de uno de los filmes más aclamados por la crítica en 2016: Kubo y la búsqueda del samurai. También trabajó con Tim Burton en El cadáver de la novia. Su extenso currículum muestra tres espinas clavadas, ya que tanto el filme de Burton, como la historia de Kubo y Fantastic Mr. Fox estuvieron nominadas al Óscar.

—¿Cómo te cae no haber podido ganar una estatuilla?

—Duele un poco, creo que con Kubo era el momento de Laika, todos decían que tenía que ganar. Pero el jurado no siempre toma la animación con seriedad y, para ser honesto, no sé si miran las películas.

—¿Qué te genera ese trabajo?

—Estuve en Laika por cinco años trabajando en otros proyectos con el mismo equipo (Paranorman y Boxtrolls). Durante ese tiempo crecimos juntos, la animación era muy buena. Eran marionetas con pelo, ropa, dedos, estaban vivas. Se manipulaban en pequeños movimientos. Fue una gran cantidad de trabajo. Significó mucho para nosotros la respuesta de la gente y de la industria, con sus grandes críticas.

—¿Cómo fue trabajar con Tim Burton?

—Fue la primera vez que estuve en una película, tenía miedo y no sabía lo que estaba haciendo. Muy pocos filmes se habían hecho así, por lo que no había mucha gente experimentada. Las marionetas me volaron la cabeza, tenían pequeñas poleas en la cara con las que las podías hacer hasta sonreír.

Había que hacer un estilo más “naturalista” así que me filmé a mí para tener una referencia de los movimientos. Animé la canción Tears to shed en El cadáver de la novia y fue un sueño hecho realidad.

—¿Qué opinión te merece el uso de la tecnología?

—Siempre estuve obsesionado con Ray Harryhausen (Clash of the Titans). Soy un nerd, amo las películas de monstruos, de terror, de ciencia ficción y fantasía. Pero más de la vieja escuela, antes de las animaciones por computadora de las que no soy un gran fan.

“Mi interés radica en observar a la gente”

Félicie Haymoz estudió dibujo en Bruselas, donde en varias oportunidades tuvo que trasnochar para llegar a tiempo con las entregas que le pedían los profesores. En el último año de la carrera tuvo la oportunidad de trabajar en un filme suizo en el que buscaban a alguien que diseñara los personajes, y fue cuando se dio cuenta de que podía vivir de eso. “La mayor parte del tiempo trabajo a distancia, por lo tanto, muchas de mis relaciones en producciones en las que colaboré son virtuales”, contó Haymoz. “Mi interés radica en observar a la gente y darle vida a seres imaginarios. La forma más rápida de hacerlo es dibujando con lápiz”, afirmó la suiza que ya dirigió un corto y le gustaría trabajar en más proyectos de su autoría.