“Creo que es parte de mi obra el quilombo que hago”

Chano Charpentier asegura haber superado su crisis personal y, tras la separación de la banda Tan Biónica, se refirió a su nueva faceta como solista

Durante los últimos dos años, Santiago “Chano” Charpentier protagonizó violentos y escandalosos episodios: desde el polémico accidente automovilístico que lo llevó ante la Justicia, pasando por su alejamiento de Tan Biónica, su inolvidable banda pop, hasta los tórridos e intensos romances con distintas modelos y actrices del medio como Juana Viale y Militta Bora.

En el presente, el cantante promociona su nuevo tema llamado Naistumichiu, donde desplegó toda su magia y con el que regresa al ruedo artístico. Este reciente trabajo dio sus resultados porque fue todo un furor en el ranking de descargas de Itunes, dejando en segundo lugar a Despacito, el éxito tropical de Luis Fonsi. Para acompañar el éxito del tema en la plataforma digital, Chano rodó un videoclip en espacios desolados de la provincia de Jujuy.

Recientemente, el alocado intérprete subió un reportaje íntimo a su canal de YouTube donde habló de la nueva faceta en solitario y de su intimidad, y afirmó que la letra del tema en cuestión relata las vivencias de “un antihéroe que erra todo el tiempo”.

En cuanto a su vida privada, él se refirió a sus defectos y afirmó: “Creo que es parte de mi obra el quilombo que hago. La vida es la obra misma, entonces no puedo separar una cuestión de la otra. No tengo un personaje para los medios. Me fue mucho mejor con las canciones que hice que con las cag... que me mandé. Y bueno, me acepto”.

En plena transición profesional, Charpentier busca superar las debilidades que se presentaron en su camino artístico porque quiere “cantar más afinado y tocar con más destreza”.

Atrás quedaron las oscuridades del pasado y, hoy el solista se reinventó para continuar trabajando en su amada profesión. ¡Que así sea!