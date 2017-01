Cristian Aldana: “Estar en la cárcel es estar en el infierno”

El líder de El Otro Yo permanece detenido en un pabellón de la cárcel de Marcos Paz desde el 22 de diciembre, procesado por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores en siete oportunidades.

En una comunicación por correspondencia con la Rolling Stone, Aldana negó los delitos y describió sus días en la prisión bonaerense: “¿Es posible creer que amigos, ex-parejas, seguidores de la banda y familiares no hubieran podido advertir en mí una personalidad tan grotesca y detestable como pretenden hacer creer las denunciantes? ¿Es creíble que en nuestro lugar de trabajo (las oficinas del sello Besótico), atestado de recepcionistas, músicos, editores, representantes y público, pudieran ocurrir los hechos que se denuncian? ¿Cómo explico, tantos años después, que eso no ocurrió? Esto es un daño muy difícil de reparar. Tengo familia, esposa e hijos. No puedo creer tanta perversidad”, resaltó Aldana.

Luego, sobre su tiempo en el penal, aseguró: “Estar en la cárcel es estar en el infierno. Pasé Navidad y Año Nuevo lejos de mi familia. Siento desazón, soledad y desconcierto. Llegué a tener los pensamientos más negativos. Me acerqué a Cristo por medio de la oración y pude recuperar un poco de paz. Hoy le encuentro un especial sentido a la libertad, y me aferro al amor de mi familia, a los amigos y a la música”.