Cubero no se calla

Mientras Nicole Neumann mantiene el hermetismo, el futbolista lanzó picantes comentarios a la prensa

La separación de Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero es una de las comidillas de la farándula vernácula. Todo estalló el martes cuando el futbolista de Vélez confirmó la separación, tras 9 años de estar en pareja con la modelo.

Inmediatamente, surgieron versiones cruzadas de terceros en discordia y Nicole, quien se encontraba en un viaje familiar por Europa, decidió volver para aclarar algunos tantos. Si bien no habló con la prensa, la rubia subió un comunicado a las redes sociales: “Las parejas son un mundo que no puede ir gritándose a cada paso. Cada cual tiene sus tiempos para tomar decisiones, para hablar (puertas adentro) y, más que nada, para cuidar la integridad de sus hijos (...) Están haciendo de un momento que ya venía con mucho dolor, hace meses, una bomba que nos explotó en la cara con más fuerza aún. Nosotros como familia, a pesar de estar separados hace un mes, estamos muy unidos. Por favor, traten de respetar. Gracias”.

Pese a que Nicole quiere mantener la ruptura “puertas adentro”, Cubero no estaría tan de acuerdo y ayer volvió a disparar picantes comentarios a la prensa: “Esta crisis viene desde hace un año. Ella volvió a ser la que conocí, no la que estuvo nueve años conmigo. La crisis hizo que retrocediera. Yo me encargué de que fuera feliz durante nueve años. Intentamos haciendo terapia de pareja. Tratamos por muchos medios de que ella pudiese ver con claridad el tema de la crisis. Llegamos a la conclusión de que teníamos que separarnos”, aseguró.

Además, el futbolista intentó sacarse las posibles “culpas” por la ruptura de la pareja. “Ella no va a poder nunca hablar mal de mí. Siempre la acompañé y estuve a su lado. Con el tiempo el amor se puede desgastar”, amplió. También indicó por qué la situación terminó tan abruptamente: “Yo le exigí que habláramos con las nenas y con ustedes (por la prensa) antes de que viajara, para evitar todo esto. No me supo escuchar. Estaba muy desbordada”, finalizó Poroto.