Cubero y Marzol: ¿nace una historia de amor?

Tras las versiones que los vinculaban sentimentalmente, el futbolista y la actriz reconocieron que comenzaron a intercambiar mensajes por WhatsApp

Que sí, que no. Finalmente, y luego de desmentir un “acercamiento”, Noelia Marzol y Fabián “Poroto” Cubero admitieron que mantienen un “amistoso” contacto.

Vale recordar que fue Jorge Rial quien los mandó al frente con unos picantes mensajes a través de Twitter, y si bien la actriz y el futbolista desmintieron todo, esta semana se conoció que hablaron por teléfono e intercambiaron mensajes por WhatsApp. Incluso, en su primera gala en el Bailando 2017 durante la noche del martes, Marzol quedó en evidencia por las palabras de su partenaire, José María Muscari, quien la mandó al frente. “Hace un ratito le llegó un mensaje de WhatsApp de Cubero”, reveló el director teatral.

Pero mientras todavía se especulaba con respecto al tema, Cubero decidió dar la cara. “A Noelia no la conozco, sinceramente. La vi en el programa de Leo Montero hace un año”, empezó diciendo en la grabación que el periodista Tomás Dente pasó en el programa Nosotros a la mañana. Pero luego, el jugador admitió: “La llamé por teléfono hace dos días porque me dijeron que ella tenía novio y decidí llamarla justamente para eso, para aclararle que yo no tenía nada que ver en todo esto, que no sé cómo empezaron a suponer que nosotros nos estábamos viendo, o qué. Simplemente eso. Nunca la vi, nunca estuve con ella. Esa es la pura verdad”.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que el jugador de Vélez admitió que volvió a contactarse con ella. “Anoche (por el martes) le mandé un mensaje deseándole suerte para el Bailando, nada más. Es todo lo que pasó”, aseguró Poroto. Mientras que, por su parte,

Marzol indicó: “A raíz de todo esto empezamos una comunicación, pero te juro que es inocente, es una conversación sin contenido. Me parece muy buen mozo. Yo justo me estaba poniendo a salir con alguien y obviamente el pibe desapareció por todo este rumor. Hace como dos días que no me habla ni me atiende el teléfono directamente”.

Con el tema instalado, Noelia volvió a ser consultada por la relación y reveló que había vuelto a hablar con Fabián. “Después de lo de ShowMatch me mandó un mensaje y hablamos, no quiero decir exactamente sobre qué porque es algo íntimo, pero juro por Dios que no tiene nada que ver con un romance o algo que podamos tener”, finalizó.

¿Le creemos?