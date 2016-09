Cuenta regresiva para los Emmy

La celebración más importante de la televisión mundial será este domingo. Gracias a producciones imponentes y grandes actores, el evento crece en prestigio cada año

Los premios Emmy se van convirtiendo año tras año en un evento casi tan importante como los Óscar. Esto se refleja desde temprano en la alfombra roja, transitada por directores, productores y actores cada vez más prestigiosos, que ven en el formato televisivo una nueva manera de contar historias de calidad. El menosprecio que intérpretes y realizadores de cine sentían por este medio está desapareciendo progresivamente, y ya no hay competencia, sino una sana convivencia entre las dos industrias del entretenimiento más importantes del mundo.

Cuando Jimmy Kimmel inaugure oficialmente la entrega, empezará a premiarse lo mejor de la televisión y las nuevas plataformas (como Netflix, Hulu y Amazon). Las apuestas por quiénes serán los ganadores en las principales categorías ya empezaron, y hay candidatos firmes, según los datos que arrojan las encuestas y los deseos de la prensa especializada.

Los principales candidatos

En mejor serie dramática los relevamientos los lidera con gran comodidad la sexta temporada del programa de HBO, Game of thrones. Su gran competidor es Mr. Robot, revelación del año 2015.

Entre las comedias habrá una lucha entre dos series de HBO, Veep y Silicon Valley, y no habría que descartar a la siempre vigente Modern family y a la sorpresa de Netflix, Master of none. Por su parte, en miniserie, si bien Fargo fue una gema, es probable que American crime story: The people vs. O.J. Simpson se lleve la estatuilla.

En mejor actor de comedia, William H. Macy, de Shameless, y Jeffrey Tambor de Transparent son los que luchan mano, pero el estadounidense de ascendencia hindú Aziz Anzari de Master of none, podría sorprender. Por su parte, Julia Louis-Dreyfus de Veep no debería tener contrincante, pero las jóvenes Amy Schumer y Ellie Kemper han caído muy bien entre el público.

En el drama, la lucha es entre tres actores: Rami Malek, de Mr. Robot, Bob Odenkirk de Better call Saul y Liev Schreiber de Ray Donovan. Ellos son los que merecen ganar, pero compiten contra el siempre rendidor Kevin Spacey. Entre el género femenino, la pelea es entre Viola Davis de ¿Cómo defender a un asesino? y Robin Wright, de House of cards, quienes marchan con ventaja sobre el resto de las nominadas.

Game of thrones arrasó en los Creative awards

La cantidad de categorías de los Emmy es demasiado alta para una sola noche, por eso algunos premios secundarios se entregan con antelación. Allí la serie basada en la creación de George R. R. Martin se llevó nueve estatuillas, entre ellas: mejor casting, efectos visuales y diseño de producción.

En segundo lugar American crime story: The people vs. O.J. Simpson ganó en cuatro categorías, siendo las más importantes: montaje y edición de sonido.