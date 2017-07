Cumbre Beatle: Paul McCartney y Ringo Starr estrenaron un tema juntos

Lo más cercano a escuchar algo nuevo de The Beatles, el grupo de rock más importante de la historia, se da cada vez que Paul y Ringo se juntan para grabar. En esta oportunidad pudo escucharse un nuevo tema del álbum solista del baterista. La canción, We’re on the road again, habla sobre las aventuras que viven los músicos al estar de gira, y de la diversión de encontrarse en la ruta. Paul aportó sus característicos bajos y coros a una canción de tintes muy rockeros, en la que Starr se luce como voz principal. Ringo agradeció en su cuenta personal de Twitter a su excompañero y amigo, al escribirle: “Gracias por pasar a visitar y tocar un excelente bajo. Te amo, hombre. Paz y amor”.