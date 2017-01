Daniela Cardone le responde a sus detractores

La morocha decidió publicar un fuerte mensaje junto a unas imágenes que levantaron polvareda. En ellas se la puede ver posando casi desnuda tapándose con Matute, su gato al que decidió embalsamar el año pasado.

“A los opinólogos, dejen de romper con que me hice algo en la cara, que estoy más gorda, que la tele engorda, que me hice algo en el pelo, que mi Matute, que… etc. Déjenme en paz, imbéciles. Ojalá a los 52 años lleguen como yo. Soy muy feliz como soy. No soy perfecta y no jodo a nadie. Imbéciles, miren más para adentro de su ser. (sic) Gracias”, escribió en su Instagram, Daniela Cardone cansada de las personas que la juzgan.

Luego de publicar las llamativas imágenes, la diva decidió cerrar su cuenta de Instagram con una imagen en donde se leía: “Cerrado ¡Hasta luego! ¡Gracias a todos!”. ¿Será definitivo?