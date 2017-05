Darín respaldó a Pedro Almodóvar

El actor se sumó a la polémica con respecto a las películas producidas por Netflix que no se verán en la pantalla grande y coincidió con el director español

Antes de viajar a Cannes para presentar la película La cordillera, Ricardo Darín se metió en una polémica que había comenzado la semana pasada durante el festival de cine francés respecto a películas producidas por Netflix que no se verán en pantalla grande.

Sucede que en el festival compiten dos películas que no tienen intenciones de mostrarse en cines (Okja, de Bong Joon-ho, y The Meyerowitz stories, de Noah Baumbach), ya que Netflix las va a llevar directamente a la televisión. A través de un comunicado, la organización de Cannes advirtió que en 2018 solo se admitirán películas cuyo estreno en sala esté garantizado. Y desde la plataforma vía streaming contestaron: “Nosotros no hacemos cine para la pantalla grande, sino para la pantalla. Punto. Importa la calidad de la imagen y ahí no cedemos. Siempre será mejor ver cine en una pantalla pequeña que no verlo en absoluto. Manda el consumidor”.

En este contexto, Darín dio su opinión sobre el conflicto: “Esto se veía venir porque Netflix, como tantas otras productoras gigantes, están ocupando cada vez mayor espacio, no solo con las series y producciones propias, sino incursionando en el cine. Yo en gran parte estoy de acuerdo con Pedro Almodóvar. El cine necesita ser defendido desde su exposición y emisión clásica. La gente hoy en día está atacada por todos lados, y uno puede ver cine sin moverse desde su casa”.

Luego, el actor reflexionó: “Hay una resistencia entendible, pero también tenemos que ver de qué forma encarar esta nueva movida porque es lo que se viene”. Pedro Almodóvar, más radical, había dicho: “Yo defenderé siempre y mientras viva la capacidad de hipnosis de una gran pantalla”.