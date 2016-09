De Brito, a Eugenia Tobal: “¿Qué te pasa cuando la ves a la China Suárez?”

Invitada a Los Ángeles de la Mañana, la actriz debió sortear las incómodas preguntas del panel de Ángel de Brito que ahondó en el polémico tema de la separación de Tobal y Nicolás Cabré, quien rápidamente comenzó un noviazgo con la China Suárez y luego tuvieron a la pequeña Rufina.

“No te voy a preguntar por Cabré. Te voy a preguntar por la China Suárez”, le lanzó intempestivamente De Brito. “¿Por quién? Ah, por Eugenia”, se hizo la desentendida Tobal..

“ ¿Qué te pasa cuando la ves?”, quiso saber el conductor y de forma sincera, la actriz respondió: “Nada… ¿qué me va a pasar? Absolutamente, nada”. Luego agregó “(Cuando se dio la situación con Pampita) me llegaban mensajes metiéndome en el medio. No puedo opinar de la vida de los demás. Cada uno sabe lo que hace”, indicó..

Sin tapujos, Eugenia reflexionó: “Después, cuando uno toma distancia… Yo tuve que atravesar un dolor y lo hice como pude. El duelo tarda bastante y yo pasé muchas cosas en el medio. Entonces, me tomé el tiempo necesario para sanar. Sané y la verdad es que no tengo rencor, no vivo con eso en mi vida. Trato de ser lo más luminosa posible para no joder a nadie y que nadie me joda. Si total la vida es tan corta”.