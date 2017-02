De Game of thrones a la pantalla grande

A través de una publicación en su red social, Josh Boone, el nuevo director de la saga X-men, anticipó la presencia de Maisie Williams como Wolfsbane en la próxima entrega cinematográfica

Marvel Studios y Twentieth Century Fox serán las productoras de la nueva película X-men: the new mutants, cuyo rodaje se iniciará en mayo próximo y durará cerca de tres meses, mientras que Josh Boone será el director y guionista a cargo. Este último está más que ansioso ante el proyecto audiovisual y es por ello que brindó un adelanto exclusivo a través de su cuenta en el universo digital, despertando el interés de los fanáticos.

Resulta ser que, a través de Twitter, el cineasta publicó una ilustración de la artista Ashley Guillory. La imagen en cuestión muestra a Maisie Williams en la piel del personaje de Wolfsbane. Boone etiquetó a la dibujante y a la intérprete y encendió una llama imposible de apagar.

Si bien el año pasado ya corrían los rumores de que la actriz que interpreta a Arya Stark en Game of thrones había firmado el contrato para formar parte de la película sobre los mutantes, Fox desmintió esas versiones y todo quedó en la nada. Tiempo después, durante una entrevista, Maisie Williams dijo que no podía hablar sobre el protagónico en X-men pero afirmó que le gustaría integrar la familia Marvel. Al respecto, expresó: “New mutants pinta absolutamente espectacular. Siempre me ha gustado la idea de los spin-off y Joshua Boone es increíblemente talentoso. Así que sí, anotame”.

El personaje que interpretaría la joven es Wolfsbane/Rahne, una joven escocesa, miembro original de los nuevos mutantes, que tiene la capacidad de convertirse en lobo.

Si Williams se sumara al filme, sus compañeros serían James McAvoy y Alexandra Shipp, quienes interpretarían a Charles Xavier y Storm, respectivamente. El elenco terminaría de conformarse con Anya Taylor Joy y Nat Wolff.