De la cuna al escenario, un libro sobre las madres del rock

Virginia Hanlon, quien dio a luz a Dave Grohl, miembro de Nirvana y Foo Fighters, entrevistó a 18 colegas que criaron a famosos músicos

La vida de los rockeros incluye una cantidad de excesos que aterrarían a cualquier madre alrededor del mundo, y no todas aceptarían que sus hijos elijan esa vida rodeada de vicios que pueden convertirse en peligros. Para contar cómo es este mundo, Virginia Hanlon Grohl, la madre de Dave Grohl publicará el 18 de abril un libro llamado From candle to stage, es decir “de la cuna al escenario”, cuyo subtítulo se traduce: historias de las madres que rockearon y criaron estrellas de rock.

La mamá del cantante de Foo Fighters entrevistó entre otras a Hester Diamond la madre de Michael (Mike D de Beastie Boys) de quien dijo: “Es una mujer con mucho poder dentro del mundo del arte, y cuando Mike D quiso convertirse en un beastie boy ella lo aceptó totalmente”. Virginia cuenta que las mujeres que aceptaron ser entrevistadas le decían al principio: “No hay nada interesante sobre mí, excepto por mi hijo o mi hija. Después, todas se dieron cuenta de que eso no era verdad”.

Además se podrán encontrar historias delirantes como la de la madre de la cantante country Miranda Lambert, que contrató a un detective privado para controlar a su hija cuando se iba de gira por Estados Unidos; o relatos de vida emocionantes como los de Mary Weinrib, quien fue una sobreviviente del Holocausto, crió sola a su familia después de la muerte de su marido, y entre sus hijos se encuentra Geddy Lee, el líder de la banda canadiense Rush.

También están presentes las mamás de artistas menos controversiales y muy correctos como Adam Levine (Maroon 5), Tom Morello (Rage Against the Machine), o el solista Josh Groban.

El plato fuerte y más dramático será Janis Winehouse, que crió sola a su hija Amy, acompañándola en su lucha contra las adicciones hasta que finalmente la talentosa artista perdió la batalla. “La historia de Amy nos golpeó mucho en casa, ya que hay muchos parecidos entre ella y Kurt Cobain”, contó el excompañero de Cobain en Nirvana, Dave Grohl, quien además, escribió el prefacio de este libro, que promete mucho.