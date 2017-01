“Dejar Bandana fue como decidir terminar con un amor”

En el medio de una partida “difícil e incómoda”, Virginia Da Cunha conversó con diario Hoy y contó cómo seguirá su carrera solista

Totalmente mentalizada en su trabajo musical con “un sonido house melódico y cosas de new disco, algo funk, pero siempre con un sonido electrónico”, la cantante confirmó que su nuevo material verá la luz en el próximo trimestre.

Después de dos formaciones con su hermano, Virgin Pancakes y V, Virginia Da Cunha dedicó los últimos cinco años a formarse como DJ. “Tengo un disco terminado con doce canciones que compuse y produje. Todo este año que pasó lo tuve guardado porque estaba abocada al revival de Bandana”, contó.

—¿Con quién estuviste trabajando en este material solista?

—Me estoy manejando de manera independiente porque al estar con la banda no pude proyectar a lo grande, que es a lo que me voy a dedicar este año, ponerle el cien por ciento a mi material. En este momento, ya tengo un clip editándose.

—¿Hay algún corte de difusión que esté circulando?

—Saqué un single digital que se llama Meant to be, que es la cortina de Fashion TV y está en todas las tiendas digitales. También hace unos días publiqué Stop, que va a tener su video en febrero. El lanzamiento oficial va a ser en marzo o abril.

—¿Tenés pensado algún lugar, alguna forma de hacer esa presentación?

—No tengo idea dónde va a hacerse, pero me imagino una pantalla muy grande proyectando visuales que tengo armadas que son increíbles y representan lo que es mi música. Creo que será en un lugar poco convencional.

—¿Con invitados?

—Me encantaría que esté Ivonne (Guzmán), porque la admiro enormemente como artista, tenemos mucha afinidad espiritual, y su música tiene un mensaje hermoso.

El alejamiento de

su cuna artística

Casi quince años después, Ivonne fue la única de las cinco cantantes originales de Bandana que decidió no formar parte del regreso a los escenarios. Además, el martes se supo que Virginia se convertía en el segundo miembro en dejar el proyecto.

—¿Cómo fue esa decisión?

—Fue muy difícil e incómoda, como decidir terminar con un amor, con toda esa mezcla de tristeza y angustia, de decir “lo sigo intentando”, pero saber que lo mejor es soltar y que lo mejor está por venir. Fue difícil para ambas partes, de hecho, en el momento que dialogamos con las chicas, hubo lágrimas de los dos lados.

—Pero ellas siguen formando parte de tu vida…

—Obviamente. No lo tengo planificado, pero las invitaré a un show, a mi casa o donde sea, eso no se va a perder nunca. Nos vamos a extrañar, pero bueno, era momento de que cada una siga su camino.

De cara al lanzamiento de Real love, su nuevo disco

La agenda de Da Cunha está bastante cargada. Por lo menos hasta marzo o abril, la fecha tentativa de lanzamiento de su álbum.

“Van saliendo fechas todo el tiempo, mañana me voy a Cariló, donde tengo una presentación en un parador, y el sábado me presento en dúo con mi productor en un festival donde toca Illya Kuryaki and the Valderramas junto a grandes DJ como Lee Foss y Popof”, contó la artista.

Y la lista sigue: el domingo se presentará en un after polo en Pinamar y el lunes en un boliche de Villa Gesell junto a LeFrak y Martín Buceta. Además, para fe-brero planea un viaje a Estados Unidos.

El show debe continuar

La agrupación acaba de presentar su primer trabajo en 14 años, después de su disco Vivir intentando. Se trata de Bombón, un single grabado junto al reggaetonero Wisin, que generó polémica porque se publicó antes de oficializar la partida de Virginia.

Convertidas en trío, Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Lourdes Fernández destinaron sus energías al regreso a los escenarios. Sin perder el tiempo, se sentaron a crear algo nuevo para ofrecer a los fanáticos.