Dejaron en offside a Nicole Neumann

Los rumores apuntan a que la rubia habría tenido aventuras con dos hombres y que eso habría desencadenado su separación. Por su parte, su esposo, Fabián Cubero, expresó que la modelo tuvo una crisis existencial

Después de varios meses en los que los medios se hicieron eco del mal momento que atravesaban Fabián Cubero y Nicole Neumann, el domingo se confirmó la separación. Pero ayer fue el día en el que ambos salieron a aclarar los tantos y explicar por qué tardaron tanto en hacerse cargo de la situación.

Primero fue el futbolista, que habló por teléfono en dos programas televisivos y comentó: “No lo habíamos confirmado porque no lo hablamos con las nenas”. De hecho, confesó que esa es la razón por la que aún siguen conviviendo, ya que no encontraron el momento para contarlo a sus tres hijas.

Cubero continuó brindando declaraciones y se mostró abierto a responder todas las preguntas, siempre refiriéndose a Nicole como una madre excelente que se vio sobrepasada por una crisis existencial y que esto sería lo que perjudicó al matrimonio.

Sin embargo, no tardó en aparecer la primera en poner el dedo en la llaga. La controversial Yanina Latorre afirmó que Neumann estaría manteniendo un romance con Pablo Cosentino, un representante de futbolistas con quien se habría encontrado durante su viaje a Nueva York. Aparte, otros rumores hablan de un segundo hombre vinculado al mundo de la política, y lo sindican como funcionario de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante estas versiones, la modelo desmintió totalmente la información, al tiempo que pidió: “No agranden más esto, hay tres chiquitas que pueden salir lastimadas”.

Consultado sobre este tema, el jugador de Vélez expresó: “No creo que haya infidelidades, porque cuando se lo pregunté me lo negó. Desde hace un mes ya no estamos juntos. Si me enterara de que hubo otro me dolería mucho”.

Por último, comentó cómo se encuentra de ánimo actualmente: “Hoy me sigue doliendo porque la quiero mucho, pero no puedo obligarla a que ella tenga el mismo sentimiento que tengo yo”.

Sin embargo, el deportista mostró alguna esperanza sobre el futuro. “Tal vez separarnos le pueda dar a ella más claridad, y no descarto que con el tiempo volvamos a estar juntos”, confesó.