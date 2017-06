Demi Moore mostró una foto con dos dientes menos a causa del estrés





La famosa actriz de Striptease, Demi Moore (54), se presentó en el show de Jimmy Fallon para promocionar su nueva película, Rough Night, pero su visita dejó con la boca abierta a todos cuando compartió públicamente una fotografía suya muy poco favorecedora.

Con gran sentido del humor, la estrella de Hollywood mostró una foto tomada años atrás en la que se la puede ver muy sonriente y sin dos de sus dientes frontales.

Sin dar demasiadas precisiones de cuándo sucedió, la intérprete explicó qué fue lo que pasó. "Se me cayeron dos dientes frontales. Me encantaría decir que sucedió mientras hacía skate o algo realmente cool, pero creo que se trata de algo que es importante compartir porque es, después de las enfermedades del corazón, uno de los mayores asesinos en los EEUU. Hablo del estrés", explicó. "Esto hizo que se me cayeran mis dientes de adelante".