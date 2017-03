“Desde que tomé conciencia de la vida misma, soy modelo”

La carrera de Verónica Varano se reparte entre diferentes roles en el medio, como la conducción o la actuación. Hoy, con sus hijos más grandes, dice que está lista para volver al cine y al teatro

Comenzó desde muy chica, haciendo comerciales cuando era bebé y a los seis años tuvo su primer participación actoral en la película La Mary, que dirigió Daniel Tinayre y protagonizaron Susana Giménez y Carlos Monzón. Hoy, a sus 51 años, Verónica Varano tiene muy en claro que vive de su imagen y a eso dedica sus días. “Soy una persona que se ha cuidado desde que nació. No como fritos, no fumo, no tomo alcohol y soy vegetariana”, afirma la conductora. Actualmente, se prepara para un nuevo proyecto, un producto pensado para el disfrute de los adultos mayores, al tiempo que confesó que quiere retomar su faceta actoral.

—¿Cuál de los roles que tuviste es tu preferido?

—Fui abordando diferentes rubros, aunque podría decirte que la conducción es lo que me resulta más cómodo. Por otra parte, el modelaje es algo que realizo desde que nací y continúo haciéndolo, así que ya está en mí, no puedo pensarlo por separado de las otras actividades en mi carrera. Imaginate que desde que tomé conciencia de la vida misma, soy modelo.

—¿Le das importancia al cuidado de la estética corporal?

—Yo vivo de mi imagen. Cuando era chica hice la primera campaña mundial de maquillaje y a partir de ahí inicié mis cuidados de la piel. Además, soy instructora de yoga y de zumba, por lo cual hago muchísimo ejercicio. Me preocupo todo el tiempo por mi bienestar físico, para poder rendir mejor en mi trabajo.

—Tenés una trayectoria amplia, ¿te quedaron proyectos pendientes?

—Sí, y seguramente los realice más a futuro. Tengo ganas de hacer comedia musical y ahora estoy con una propuesta de una plataforma online que es para gente de más de 50 años. El proyecto tiene un montón de beneficios para este público que quiere disfrutar de la vida de una forma distinta de la que estaba concebida hasta ahora. Antes, la gente tenía una expectativa de vida 20 o 30 años menor a la actual. Por eso, se han corrido los ciclos vitales de las personas, desde lo laboral hasta todo lo demás. Entonces, lo que esta página hace es llevar al público una visión distinta de los 50 años en adelante.

Por otra parte, seguramente vuelva a trabajar en el séptimo arte, lo cual también tiene que ver con las etapas de la vida: antes, mis hijos eran más chicos y por ende hacía más actividades relacionadas con la conducción. Ahora, como están más grandes, me hago la idea de volver al cine, la comedia musical y el teatro.

—¿Cuál es tu mirada sobre la televisión actual?

—La programación de la televisión en nuestro país es cíclica. Hay momentos en que las producciones son solo realities, otros en que los contenidos cambian y son de otro tipo. Creo que la oferta siempre se hace en base a la demanda de la gente. Hay una amplia variedad de opciones, porque si querés ver un programa de una temática determinada, por ejemplo de historia o destinado a la mujer, ponés el canal que corresponde y ya está. Hoy accedemos a los medios de una forma más panorámica que antes, ya no se habla de la televisión concebida desde el aparato, sino que tenés otras vías, como internet, y diferentes dispositivos desde donde acercarte a la información.

—¿Qué opinás sobre la excesiva mediatización de la farándula actual?

—Durante toda la vida fue así, no es algo que suceda solo ahora. Si te remitís a la historia, siempre pasó que se ha llevado la vida privada a los medios de comunicación y sucede desde que el show business es el show business. Es decir, las celebridades siempre han sido personajes, porque a la gente le interesa saber sobre su vida.

—¿Qué vínculo lograste construir con el público?

—Me lo tomo como un trabajo, con lo cual la gente me ve tal cual soy, y mucho más haciendo conducción porque entonces no me resguardo detrás de un personaje. Me parece que lo más importante es el respeto mutuo con el público, a la gente con la que trabajo y la prensa misma. Esto hace que las cosas fluyan y que todo esté en su lugar. He estado en espacios insólitos y me han reconocido, ese es un buen ejemplo de mi relación con el público.

—¿Qué le recomendarías a alguien que quiere comenzar a trabajar en los medios?

—Lo principal es que le tiene que gustar, porque va a estar muchísimas horas realizando cosas y debe amar lo que hace, para mí, eso es lo más importante.