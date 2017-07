Despacito sigue batiendo récords

El tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee se convirtió en la canción con más reproducciones de la historia: cuenta con 2.650 millones de visualizaciones solo en la plataforma YouTube

Hay quienes probablemente estén cansados de escucharlo o quienes no paran de cantarlo a toda hora, ya que sin dudas Despacito se ha convertido en uno de los temas furor de 2017 y ahora es el que cuenta con más reproducciones de la historia de las plataformas de streaming.

El hit original de Luis Fonsi y Daddy Yankee y el remix que realizó Justin Bieber superan en conjunto las 4.600 millones de reproducciones alrededor del mundo, haciendo que Despacito bata el récord que hasta la fecha tenía Sorry, canción del ídolo teen canadiense, con 4.380 millones.

“El streaming es un conector para las audiencias de todo el mundo y ha ayudado a que mi música alcance cada rincón del planeta. Es verdaderamente un honor que Despacito sea ahora la canción más reproducida en streaming de la historia”, contó Luis Fonsi en un mensaje que subió a su cuenta oficial de Instagram agradeciendo a sus fanáticos, a Daddy Yankee y a Justin Bieber por el suceso de la canción.

Muy cerca de Despacito (que tiene alrededor de 2.650 millones de visualizaciones solo en la plataforma YouTube) se encuentra See you again de Wiz Khalifa y Charlie Puth, que la semana pasada destronó al Gangnam style del rapero surcoreano Psy como el videoclip con más vistas de la historia.

Cabe destacar que además de las reproducciones, el tema se hizo popular por diferentes parodias y sketchs que fans de todo el mundo realizaron. Incluso, uno muy famoso, en el que un grupo de amigos italianos cantaban el tema mientras paseaban en un auto, captó tanto la atención que Fonsi accedió a participar en un posterior video con el grupo de comediantes.