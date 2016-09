Diego Cremonesi: un superhéroe en todas las canchas

El actor participó de la película sobre Gilda y en octubre estrenará la serie Nafta súper, secuela del filme Kryptonita. Además, dirige su propia obra teatral en la cartelera de la “ciudad de la furia”

Reconocido por su inolvidable personaje, Paco Rimenver, Diego Cremonesi vuela alto como intérprete, humorista y director tanto en suelo platense como en Capital Federal. Además, fue convocado por diferentes productoras de televisión para formar parte de las ficciones que ocuparon el prime time: Farsantes, Solamente vos, Sos mi hombre, Lobo, Todos contra Juan y Ciega a citas, entre otros.

El año pasado, Cremonesi fue invitado a participar en Kryptonita, un filme que narra la historia de un grupo de superhéroes del Conurbano. En la actualidad, los cineastas continuaron el relato en la miniserie Nafta súper, que dará continuidad a la película, en otro formato y con igual elenco.

De forma reciente, el actor trabajó en Gilda, no me arrepiento de este amor, donde encarna al último mánager de la cantante tropical. Dicha pieza cinematográfica llega esta semana a la pantalla grande. Respecto a su labor en el séptimo arte, afirmó: “El cine, a nivel actoral, es maravilloso porque te plantea desafíos y posibilidades que los otros géneros no te ofrecen”.

Héroes y villanos en el Conurbano

Kryptonita es una obra maestra dirigida por Nicanor Loreti y basada en el libro de Leonardo Oyola, cuya historia se de­sarrolla en el Hospital Paroissien donde un doctor y su enfermera, que trabajan por la noche, reciben a un grupo de superhéroes. Ellos internan a su líder, conocido como Nafta Súper, una especie de Superman, que está herido e inconsciente. Luego llegará la Policía y se producirá un enfrentamiento lleno de acción.

Diego Cremonesi encarna a uno de los integrantes de la banda de Nafta, Ráfaga, el más veloz de esta logia. Este personaje es el que se pondrá el relato sobre los hombros, guiando al espectador para que ate los cabos sueltos de esa noche colorida en un hospital de La Matanza .

La productora Turner estrenará ahora la miniserie y ya realizó ocho capítulos para cerrar la trama. La misma se estrenará en octubre próximo por Space. También incorporaron los relatos que no entraron en el filme por cuestiones de presupuesto y falta de tiempo.

—¿Qué podés adelantarnos de la trama de Nafta Súper?

—Los superhéroes están escondidos y se encuentran en peligro porque sus enemigos se unieron para atacarlos. Son ocho capítulos, que cuentan los datos personales de cada protagonista, sobre cómo surgieron y adquirieron sus poderes. En cuanto al elenco, somos los que participamos de la película, menos Nicolás Vázquez que tenía otros compromisos y fue reemplazado por Darío Lopilato. También podrán ver a Alejandro Awada, Luisana Lopilato, Peto Menahem y Diego Gentile. Va a estar buenísimo.

Gilda, no me arrepiento de este amor

Esta semana, la historia de la estrella de la cumbia llega a la pantalla grande. El filme fue escrito y dirigido por Lorena Muñoz. La cineasta quiso rendirle un homenaje a Gilda, rescatando la popularidad y la reivindicación del género femenino en las canciones de la intérprete. Diego Cremonesi formó parte de la producción, donde encarnó al último mánager de Gilda. Compartió elenco junto a Natalia Oreiro, Lautaro Delgado, Susana Pampín, Javier Drolos, Roly Serrano y Ángela Torres. Gilda, no me arrepiento de este amor es una emotiva narración sobre la vida de la cantante.

—Participaste en la película sobre Gilda, ¿cómo fue esa experiencia?

—Fue un trabajo maravilloso. Interpreto a Reynaldo, el apoderado y la persona de confianza de Gilda. Un día, ella aparece en la oficina para que la represente y así finalizar las obligaciones contractuales que tenía con su anterior mánager. Aparezco en un momento bisagra de la película, donde comienzan a trabajar en conjunto para lograr el envión necesario y llevarla a la fama. La impulsan a arriesgar lo que deba para hacer esta apuesta y dar el gran salto.

Mala Madera

Diego Cremonesi debutó como director con su ópera prima Mala Madera. Uno de sus protagonistas es Federico Aimetta, quien se expresó sobre la realización teatral: “Se corre el telón, se ve a una mujer que prepara el desayuno para su esposo y el ayudante de carpintería que vive con ellos. Es la rutina de un matrimonio protestante en un pueblo del sur argentino que, mediante situaciones implícitas y diálogos acertados, sacarán a relucir secretos y reproches. Existe una tranquilidad en ese trío que funciona como familia hasta que llega un pariente de Buenos Aires. Ahí surgen los conflictos, porque se quiebran las estructuras de la rutina, dejando al descubierto ciertas cuestiones que debilitan a los personajes”.

Mala madera se presenta los domingos, a las 18, en el teatro Beckett, Guardia Vieja 3556 de Capital Federal.