Diego Junior: “A mi viejo lo voy a defender siempre”

Tras los dichos de Gianinna Maradona, el heredero italiano reflexionó sobre la crisis en el clan y expresó su amor incondicional al Diez. “No estoy en guerra con nadie”, dijo

Tras la reunión que marcó un antes y un después en las relaciones entre la familia Maradona, Diego Junior brindó detalles sobre cómo sigue su vida luego de la reconciliación con el Diez.

“Durante mucho tiempo me tuve que defender. Pero más allá de eso, cuando hablé con él, dijimos ya está, se terminó. Tengo ganas de estar con él, y el rencor ya no me sirve. Eso elegí para mi vida. En veinte días cumplo 30. Él tiene 56. Y se dice que, entre los hombres, cuando se borra… ya está”, reveló el joven italiano con respecto a la ausencia de Maradona en gran parte de su vida. “Pasó algo lindo, inolvidable. El abrazo de mi viejo fue la cosa más linda de todo”, contó el participante del Bailando 2016 durante una entrevista con Los Ángeles de la mañana.

Sobre las reacciones de otros miembros de la familia, es evidente y casi de público conocimiento que ahora Dalma y Gianinna están enemistadas con su padre. Ellas siempre se opusieron a este vínculo porque, según reveló la ex del Kun Agüero, el Diez siempre negó que Junior fuera su hijo. Incluso, fue la joven quien salió a pedirle disculpas por dudar de quién era su verdadero padre, si Diego Armando o uno de sus hermanos: “Las veces que lo vi a mi viejo, siempre me dijo que yo era su hijo. Yo no pongo en duda lo que dice Gianinna, sino lo que me pasa a mí”, advirtió el joven. “No quiero entrar en esta polémica y le acepto las disculpas. Pero me siento en la necesidad de defender a mi viejo porque en la cara nunca me mintió. No voy a hablar mal de ellas. Nunca lo hice. Y voy a estar al lado de mi viejo, siempre”, destacó Junior. “Yo no estoy en guerra con nadie”, añadió.

En cuanto al resto de la familia, aseguró que le gusta “pensar que mis abuelos están felices” por el reencuentro, y destacó la figura de Rocío Oliva: “Rocío lo quiere y lo cuida a mi viejo, y me abrió la puerta de su casa”.

“Siempre fui fan de mi papá”

Tras sortear la polémica sobre sus hermanas, Diego Junior dedicó sentidas palabras para el Diez y reveló detalles íntimos del encuentro del que fueron protagonistas: “En cinco días, conocí un padre increíble. Siempre fui fan de mi papá. Me lo pintaron como un monstruo, pero es una persona muy cariñosa”, destacó.

“Estamos soñando el futuro. Arrancamos de cero: borrón y cuenta nueva. Cuando hablamos, él me dijo no puedo borrar los 30 años que no estuve pero no te voy a abandonar más. Hay que mirar el futuro, no veo útil anclarse en el pasado”, consideró el italiano. “Gané un padre. A veces para ser feliz hay que tener un sano egoís­mo y ahora quiero disfrutar de mi padre”, finalizó Diego Junior.