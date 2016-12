Disney innova: lanzará series para Snapchat

La productora audiovisual más exitosa del año a nivel mundial desarrollará historias para la red social que es furor entre los jóvenes

El año que tuvo The Walt Disney Company dejó más que orgulloso y satisfecho a su director ejecutivo, Robert Iger. Con los estrenos de Moana: un mar de aventuras y Rogue one: una historia de Star Wars, quebró un récord histórico de recaudación en cine, al pasar la barrera de los US$ 7.000 millones. Sin embargo, con su inquietud habitual en cuanto a las inversiones e innovaciones, el año 2017 tendrá a la compañía estadounidense probando suer­te en una nueva plataforma.

Junto a ABC Television Group, la empresa incursionará en Snapchat, una red social que los millenials del mundo adoptaron como propia, con el desarrollo de varias miniseries exclusivas para la plataforma.

La primera de estas historias será Watch party: the bachelor y se estrenará el 3 de enero. El soltero es un reality en el que un grupo de mujeres se disputan a un hombre exitoso y millonario. Los episodios durarán entre tres y cinco minutos, estarán disponibles solamente por 24 horas y aparecerán en la sección “discover” de la aplicación.

Si bien no hay muchos detalles, uno de los hombres fuertes detrás del proyecto habló sobre el tema. “Hemos estado explorando distintas formas de contar historias en celulares, y Snapchat es un lienzo muy interesante donde trabajar”, manifestó John Frelinghuysen, vicepresidente ejecutivo de Disney-ABC TV, el estratega de medios digitales de la fusión.