Dolor tras la muerte de Chester Bennington, cantante de Linkin Park





El músico de 41 años se ahorcó en su residencia privada en Los Ángeles. Había sufrido una pérdida enorme este año con el fallecimiento de su amigo y colega Chris Cornell, quien ayer habría cumplido años

Otra tragedia golpea al mundo de la música tras conocerse que Chester Bennington, cantante de Linkin Park, se quitó la vida. Según trascendió, el músico que por años batalló con sus adicciones, se ahorcó y su cuerpo sin vida fue encontrado ayer a la mañana.

Bennington había estado casado en dos oportunidades y tenía seis hijos. En el pasado, el cantante reveló que había considerado suicidarse en varias oportunidades debido a que había sido abusado de pequeño por un hombre. “Tomaba 11 dosis de ácido al día. Estaba tan metido en el ácido que me sorprende aún ser capaz de hablar. Fumaba montones de crack, consumía un poco de metanfetaminas y me dedicaba a sentarme allí y freakear. Entonces fumaba opio para bajar. Pesaba menos de 50 kilos y mi madre me decía que parecía que acaba de salir de Auschwitz”, relató sobre su relación con las drogas.

Cabe destacar que Linkin Park fue una de las bandas pioneras de nu metal, cuando apareció a fines de los 90 junto a Korn, Deftones, Limp Bizkit y System of a Down, entre otros. El grupo se formó en 1996 en California, y en un principio estuvo integrado por Mark Wakefield en la voz principal, pero la renuncia de este último le dio la oportunidad a Chester de sumarse a la formación: dos años más tarde, publicó el disco debut Hybrid theory, cuyas letras dejaron al descubierto el tormento que vivió durante su adolescencia.

En este sentido, el álbum resultó un éxito y tuvo una fuerte repercusión comercial con los hits Papercut y One step closer. El sexteto, ganador de dos premios Grammy, visitó la Argentina en tres ocasiones, la última en mayo de este año en el festival Maximus, junto a Slayer y Rob Zombie; y las dos anteriores, en Vélez Sarsfield, en octubre de 2010, y en 2012, en GEBA.

Luego de que trascendiera la noticia, músicos y amigos lo despidieron a través de las redes sociales. Avril Lavigne, Bryan Adams, Dave Navarro y la banda Garbage se hicieron eco del triste deceso.

Una partida difícil de sobrellevar

Bennington tenía 41 años al momento de su muerte. El triste suceso causó conmoción no solo por el hecho en sí, por su edad y por los cientos de fanáticos que disfrutaban de su música, sino además porque el vocalista era un gran amigo de Chris Cornell, el líder de Soundgarden que se suicidó dos meses atrás. De hecho, Bennington actuó en el tributo al cantante con una conmovedora versión de Hallelujah, de Leonard Cohen. Además, el líder de Linkin Park era padrino de uno de los hijos del cantante de Soundgarden y Audioslave que, justamente, ayer habría cumplido 53 años.