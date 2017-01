Donald Glover: el artista del momento

Sacó uno de los mejores discos de 2016 con su alter ego Childish Gambino y se llevó dos Globos de Oro, uno por mejor actor cómico y otro por Atlanta, ficción que escribe, dirige y protagoniza. El futuro es suyo

El año 2016 fue de Donald McKinley Glover, ya que todo el talento que el actor, guionista y director de 33 años posee se materializó en una de las mejores series: Atlanta. La ficción que imaginó y llevó adelante junto a su hermano Steve G. Lover para FX es la historia de un rapero llamado Paper Boi, la cual le dio dos Globos de Oro al nacido en una base militar de California, uno por mejor actor de comedia/musical y otro al programa en el mismo rubro.

La trayectoria de este talentoso muchacho empezó a escribirse cuando la genial Tina Fey lo descubrió a los 21 años y lo puso a guionar la comedia 30 rock. Además de su capacidad innata como escritor, Glover se graduó en escritura dramática.

El exitoso camino en la actuación lo comenzó en la serie de culto Community, en la que encarnó al estudiante Troy Barnes, hasta que decidió dedicarse a su propia invención.

Hoy su futuro actoral es por demás promisorio, ya que interpretará dos importantes papeles: será uno de los villanos en Spiderman: homecoming, el regreso del Hombre Araña a Marvel, y en 2018 representará a un joven Lando Calrissian en el spin off de Star wars, que desarrollará la historia de Han Solo y será protagonizado por Alden Ehrenreich, otra joven estrella en ascenso.

La música, en la sangre

El talento de Glover no queda solo en la actuación y la escritura, ya que como Childish Gambino editó uno de los mejores discos del año pasado.

El 2 de diciembre salió a la venta Awaken, my love!, una exquisita placa que contiene once canciones en las que se mezclan diferentes estilos, como soul, hip hop y R&B, con temas que se destacan como Redbone y Me and your mama.

Este disco estuvo a días de participar de las nominaciones de los Grammy, premios para los que estuvo nominado en dos categorías por su anterior trabajo, Because the internet, publicado en 2013.