Dr. Queen: “Este proyecto es una aventura y nuestra forma de interpretar la vida”





Durante una charla exclusiva con Hoy, Jorge Busetto, líder de Dr. Queen, el tributo a la legendaria banda británica, se expresó sobre las vicisitudes de la formación que integra y la gira actual en Europa

En 1970 nacía la mítica agrupación inglesa Queen. Integrada por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon, la banda supo destacarse por su excelente repertorio de éxitos, influenciados por el hard rock, heavy metal, rock progresivo, folk, blues y pop, y por su imponente presencia arriba de los escenarios.

Una de las primeras bandas en innovar en sus puestas en escena, Queen realizaba espectáculos creativos e innovadores, impulsando el uso de bombas de humo y luces móviles, promoviendo la interacción con el público. A lo largo de su carrera cosechó quince álbumes de estudio, otros siete en vivo, como también numerosas y eternas recopilaciones.

En 1991, Freddie Mercury anunció al mundo que tenía HIV y dejó este mundo al día siguiente. A pesar de la conmoción y del dolor, los integrantes de la formación musical continuaron siendo embajadores de su arte. También se convirtieron en referentes de campañas de concientización contra el Sida y fundaron una organización que trabaja en la temática y lleva el nombre del mítico cantante.

Haciendo historia

El 7 de julio de 1991, Jorge Busetto cumplió 20 años y ese día recibió un regalo que cambiaría su destino. El presente no era otra cosa que un cassette de Queen y el joven platense se hizo fanático al instante. Meses más tarde, fallecía el intérprete de la banda, lo que significó para Jorge un profundo dolor.

Sintiendo una gran impotencia, el muchacho comenzó a vislumbrar la posibilidad de hacer un homenaje a su ídolo. A través de una imitación se pondría en la piel de Freddie, una hazaña bastante compleja ya que este tipo de homenajes no tenían lugar en ese momento. La idea de un tributo era insólita pero a fuerza de perseverancia e insistencia, Busetto se salió con la suya.

Con el transcurso del tiempo comenzó a cantar a cappella en la intimidad de su casa, probándose en diferentes bandas, poniendo en práctica sus conocimientos artísticos a toda hora y lugar. Siete años después, mientras realizaba la residencia médica en cardiología en el Hospital de Melchor Romero, Jorge formó su primera banda que actuaba en reuniones privadas, en las que el joven doctor entonaba canciones de Queen y sus pares le decían que sus imitaciones eran geniales.

Un día, decidió ir más allá. Se maquilló unos bigotes, se peinó con gomina y tomó prestadas las calzas de su esposa. Así, ensayó con un palo de escoba como micrófono e interpretó miles de coreografías, siguiendo los movimientos de su ídolo máximo. Después de certeros éxitos logrados en los eventos de familiares y amigos, el imitador decidió que era el momento de formalizar su pasión por la música. De esta manera nació Dr. Queen, integrada por él como voz principal, Álvaro Navarro Kahn a cargo de la guitarra, Daniel Ronchetti responsable del bajo y Andrés Field en Batería. Ellos conforman y llevan a cabo el tributo más grande y exitoso del mundo de la histórica banda británica.

En una entrevista cálida e íntima con este medio, el artista habló sobre los preparativos antes de subir a los escenarios, las puestas en escena y la gira actual que realizan en el exterior. Además brindó detalles sobre la relación con el público en general y los proyectos para este año que recién empieza.

—¿Qué es lo que no puede faltar en ninguno de tus shows?

—Las canciones clásicas como Rapsodia bohemia, We are de champions, Love of my life, I want to break free, We will rock you, Don’t stop me now, Somebody to love. Tampoco pueden ausentarse los vestuarios típicos de

Freddie. Si el tipo de escenario lo permite, la capa y la corona también deben estar presentes. Sin duda alguna, Love of my life y Rapsodia bohemia son el pilar fundamental del tributo. En mi caso, lo que más me conmueve para cantar es The show must go on, por lo que significa. También hacemos temas que son “perlitas” para los fanáticos, tantos otros de la carrera solista de Freddie y algunas versiones propias.

—¿Cuáles son los preparativos antes de cada presentación estelar? ¿Se necesita algún entrenamiento físico particular?

—Dependiendo del lugar, son diferentes. Generalmente cuando estamos de gira, es un movimiento importante porque vamos de un lugar hacia otro en furgoneta o en avión. De esta manera hay que levantarse temprano, desayunar, concurrir a hacer notas, comer rápido e ir a probar sonido. Luego volvemos al hotel para darnos una ducha, hacemos el show, saludamos a toda la gente, vamos a cenar y nos acostamos de madrugada. Al día siguiente retomamos la misma rutina. Siempre en contacto con personas agradables, porque los integrantes de la banda somos amigos entre nosotros y también de los productores. Son excelentes personas y nos gusta trabajar comodamente. Para nosotros, este proyecto es toda una aventura y una forma de interpretar la vida. Somos felices haciendo lo que nos gusta, compartiendo momentos con personas cercanas desde ambos lados del escenario.

En cuanto al entrenamiento físico uno hace lo que puede. Antes estaba muy activo, yendo al gimnasio, haciendo pesas, pero ahora al estar trabajando mucho como médico, me encuentro algo fuera de estado. Cuando estoy en el escenario, la adrenalina hace que corra por todos lados y consiga ese estado necesario.Todo sucede viendo a la gente efusiva y participativa. En ese momento uno no toma dimensión y rinde mucho más de lo que esperaba.

—¿Qué gira transitan en la actualidad? ¿En qué países van a estar?

—Durante 42 días estaremos en España para realizar 18 grandes shows. Nos presentaremos en teatros enormes donde entran miles de personas. Esto significa una gran responsabilidad porque hay que hacerlo bien. En este país, es donde más fechas hemos realizado, cerca de 200 presentaciones y casi 20 giras, aún más que en la Argentina. Luego tenemos compromisos en Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia, Bolivia, Perú y el próximo agosto, será nuestra primera oportunidad en Miami.

La lista de buen recibimiento y calidez, sin duda está encabezada por España, Colombia y Bolivia. Lo que creo más importante es que existen fanáticos de Queen en todo el mundo.

—¿Cómo es la relación con el público?¿Qué diferencias existen entre los fanáticos de nuestro país y los de otros lugares?

—No hay diferencia entre los públicos en cuanto a la pasión por Queen. Por el contrario, a nosotros siempre nos recibieron muy bien en todos lados, tanto en nuestro país como en el exterior. En la Argentina las divisiones

desaparecen ante una presentación nuestra. Por ejemplo, podés ver a un hincha de River y a otro de Boca compartiendo, disfrutando el mismo show. Creo que por eso la música es una esperanza para que las cosas mejoren.

—¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas de trabajar en el arte?

—Cuando uno trabaja en este camino, considero que son todas fortalezas. No creo que existan debilidades, todo depende de uno mismo. Esto acontece cuando te sentís decepcionado por no haber llegado a cubrir tal expectativa, por no estar satisfecho. Creo que se puede ser un artista para conformar a la gente, generar dinero y “engañar” a las personas a través de un pseudo arte. También existe la posibilidad de ser artista porque simplemente te sale y hacer lo que más te gusta.

Mientras la gente lo consuma, lo compre o guste de lo que hacemos es positivo y, cuando no lo haga, nosotros seguiremos haciendo lo mismo porque es algo que nos apasiona.