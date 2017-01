El 4 de enero se homenajeará a The Doors

El motivo del reconocimiento es que el próximo miércoles se cumplirán 50 años del lanzamiento de su primer disco

En 1967 se publicaba el álbum debut de la banda oriunda de Los Ángeles. De nombre homónimo al conjunto, el primer trabajo de los norteamericanos ya incluía algunas míticas canciones como Light my fire y Break on through (to the other side).

Por eso, el 4 de enero, no solo serán conmemorados por su contribución a la música, sino que también se fijará como el Día de The Doors. El evento se llevará a cabo en la intersección de las avenidas Pacific y Windward, donde está ubicado el club nocturno en el que la agrupación dio sus primeros pasos.

“Venice es un lugar que vio nacer a The Doors y nos enseñó a todos a apreciar la mundialmente reconocida vibra que Jim (Morrison), Ray (Manzarek), Robby (Krieger) y John (Densmore) hicieron famosa”, dijo el concejal de Los Ángeles, Mike Bonin. Además, aseguró que está feliz de poder presenciar “el festín de amigos de la banda celebrando los 50 años, por lo que agradezco a ellos, a sus representantes y a la cámara de comercio de Venice por hacer esto posible”.

Es indiscutible que el grupo de los californianos es uno de los más emblemáticos de la década del 60, y que ha influenciado a todas las generaciones musicales a nivel mundial; sin ir más lejos, hay una reversión de Light my fire en 40 dibujos ahí en el piso (1989), el primer álbum de Divididos. En este sentido, el baterista John Densmore dijo: “Nuestras canciones brotaron por el Pacífico como peces comestibles y aparentemente el mundo entero tomó una gran porción”.

A principios de 2016, The Doors presentó un nuevo box set en donde se pueden apreciar las primeras grabaciones de los músicos. La compilación se llama London Fog 1966 y es un nombre que hace referencia al club en el que Morrison, Krieger, Manzarek y Densmore dieron sus pasos iniciales en la música.

El cantante de The Kinks fue nombrado caballero por la reina de Inglaterra

Ray Davies, responsable junto a su hermano Dave de canciones como All day and all of the night, y You really got me, recibió el título el sábado pasado gracias a su servicio a las artes. “Al principio sentí una mezcla de sorpresa, humildad, placer y algo de vergüenza, pero después de pensarlo, lo acepté por mi familia y mis fans, así como también por todo aquel que me haya inspirado”, afirmó Davies.

El miembro de The Kinks se unirá al club en el que por ejemplo están Paul McCartney, Elton John, Mick Jagger y Rod Stewart, entre otros. David Bowie lo rechazó en 2003 diciendo que jamás lo aceptaría ya que, afirmó: “No es algo para lo que trabajé en mi vida”.