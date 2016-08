El antes y el después de las famosas





Son talentosas, atractivas y, por razones personales, decidieron cambiar sus facciones. Los resultados fueron satisfactorios para algunas, pero otras se excedieron y perdieron sus rasgos naturales

Estas mujeres han dejado huella por sus carreras en cine, teatro, modelaje y televisión, no solo por su talento artístico sino también por sus estatus de sex symbols, aunque las intervenciones en sus cuerpos no siempre han tenido los mejores resultados.

Es sabido que, más allá del talento y éxito que posean, las estrellas del espectáculo viven de y por su imagen. Para acercarse a la perfección acuden al asesoramiento de especialistas. Son guiadas por diseñadores y estilistas para explotar al máximo sus mejores ángulos. Saber qué y cómo lucir en cualquier evento público es clave para mostrarse espléndidas.

Por otra parte, ante el paso del tiempo y la disconformidad con su cuerpo, las famosas recurren a intervenciones quirúrgicas y tratamientos estéticos como medio para lucir bellas y jóvenes. Algunas se hacen cirugías para refrescar su look mientras que otras se han vuelto adictas al quirófano, bótox y ácido hialurónico, haciendo desastres en sus rostros con consecuencias fatales. A pesar ello, muy pocas confiesan sus retoques, sin mencionar que otras los desmienten, aún siendo ciertos.

El paso por una cirugía no es sinónimo de rejuvenecimiento. Varias artistas lo saben. Algunos incluso se arrepienten y no dudan en confesarlo. Los fans no perdonan y, al final, son los que pasan factura en las redes sociales a través de comentarios malintencionados y bromas sobre los evidentes cambios faciales de sus ídolas. Por eso, repasamos los cambios que algunas estrellas hicieron en sus rostros y cuerpos, hasta llegar a parecer personas distintas a las que eran antes de someterse al bisturí.

Nicole Kidman, con su peculiar belleza y talento, se ganó el corazón del público internacional. Sin embargo, la australiana fue una de las celebridades que transformó su rostro, perdiendo sus característicos rasgos faciales. Aunque la exesposa de Tom Cruise sigue robando suspiros, su belleza no es la misma que la de sus inicios.

Otro caso reconocido fue el de Courtney Cox, que interpretó a Mónica Geller en Friends. Siempre fue halagada por sus encantos naturales, siendo una de las pocas estrellas que se dejaban ver a cara lavada. En los últimos años ha sucumbido a los encantos de la cirugía y el bótox, provocando que su rostro quede inexpresivo. Quiso detener el paso del tiempo pero no ha logrado los mejores resultados.

Renée Zelwegger, protagonista de Bridget Jones, es otro ejemplo por los cambios que asumió en su rostro y cuerpo con cada cirugía a la que se sometió. En estos días, fue objeto de burla en las redes sociales por una intervención que ella misma se encargó de desmentir. Al respecto, dijo que no se detiene en los agravios hacia su apariencia, alegando que estos comentarios dañan a las generaciones jóvenes y anulan la igualdad de género.