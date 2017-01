El diablo viste a la moda llegará a Broadway con Elton John

El músico inglés adaptará la historia que nació en 2003 como novela y que tres años después Fox convirtió en película

Será un trabajo muy emocionante. Soy un fan del libro y del filme, y un gran aficionado al mundo de la moda”, aseguró Elton John. El pianista británico escribirá la obra junto con el dramaturgo Paul Rudnick, aunque por el momento no tiene fecha de estreno confirmada.

La trama escrita por Lauren Weisberger en 2003, que fue best seller, cuenta la historia de Andy Sachs, una joven que acaba de finalizar la universidad y anhela convertirse en periodista. A pesar de ello, termina trabajando como asistente de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep en la película de Fox, la editora de una importante revista de moda.

Kevin McCollum, Fox Stage Productions y Rocket Entertainment estarán encargados de la producción de esta nueva versión de El diablo viste a la moda. “Necesitábamos artistas cuyo trabajo vaya de la gama de la música al del drama y la moda, por lo que solo pudimos pensar en dos nombres: Elton John y Paul Rudnick”, aseguraron en conjunto Bob Cohen, un miembro de Fox, y Kevin McCollum.

De todas formas, no parece que tanto el músico como los productores estén arriesgando demasiado. La novela de Weisberger estuvo seis meses entre los libros más vendidos de Nueva York y la película de 2006 recaudó 326 millones de dólares en todo el mundo.

Algunos de los trabajos que Rudnick escribió son la obra de Broadway I hate Hamlet (Odio a Hamlet), así como los guiones de In and out (1997) y Los locos Addams II (1993). Asimismo, ha publicado notas en revistas vinculadas a la farándula como Vogue y Vanity Fair.