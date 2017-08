El diario HOY presente en los premios Condor de Plata al mejor cine argentino 2016

Desde las 22 por la TV Pública

HOY está presente en la previa de la 65ta entrega de los Premios Condor de Plata que reconoce a las mejores películas argentinas que se estrenaron durante 2016 y está siendo transmitido por la Televisión Pública.

En un Centro Cultural Néstor Kirchner colmado de figuras del espectáculo vistiendo de gala para la ceremonia, varias películas son las que competirán por este premio. El Ciudadano Ilustre de Mariano Cohn y Gastón Duprat; Gilda, No me arrepiento de este amor de Lorena Muñoz; La Larga noche de Francisco Sanctis, de Andrea Testa y Francisco Márquez. Además también tendrán su posibilidad de distinción filmes como La luz incidente, de Ariel Rotter y Lulu, de Luis Ortega.

En diálogo con HOY, el actor Fernán Mirás. habló de su presente cinematográfico que está plagado de proyectos tras el estreno de su ópera prima: " El resto del año para mí sigue con una película que voy a actuar con Carla Peterson y dirige Jazmín Stuart.Además voy a filmar otra película con Oreiro en noviembre, así que será un año de actor", dijo Mirás y agregó: "como director, mi película El peso de la ley alcanzó los 35.000 espectadores así que estoy frente a la posibilidad de realizar una segunda película, lo que me llena de expectativas. Así que estoy trabajando en eso, y también ya son varios los guiones que tengo empezados para los próximos años".



Por su parte, la actriz Jazmín Stuart también dialogó con HOY: "Es una ceremonia que me gusta mucho y disfruto que tengamos nuestros propios premios del cine. Hoy me toca entregar el premio al mejor montajista así que estoy muy contenta", y sobre sus próximos trabajos agregó: " Ahora nos estamos preparando porque el 4 de septiembre empezamos a filmar Recreo, un largometraje que voy a dirigir con Hernán Gerschuny, y en la que actúan Fernán Miras, Carla Peterson, Juan Minujin, Pilar Gamboa y Martín Slipak". .

Lorena Muñoz, directora de Gilda, no me arrepiento de este amor; también habló con este medio y dijo: "Tengo nervios, para mí siempre fue un premio muy querido. Hay mucha gente conocida y me siento en una ceremonia muy familiar. Nunca nos imaginamos tanta cantidad de espectadores, fue un éxito impresionante. La película generó muchas emociones, la gente bailando y llorando en el cine. Fue impresionante".