El engranaje más importante de Pulp Fiction

Phil LaMarr fue un personaje clave en la película de Quentin Tarantino. En diálogo con este medio contó detalles del filme y habló de su nutrida carrera, que incluye pasos por Futurama, MadTV y Samurai Jack

Sin Marvin, la segunda gran película de Quentin Tarantino nunca habría levantado vuelo. El personaje interpretado por Phil LaMarr en Pulp Fiction (1994) es el responsable de darle cohesión al particular relato del cineasta. Es su muerte la que justifica todos los giros que se dan en las diferentes historias que protagonizan Tim Roth, Samuel Jackson, John Travolta, Uma Thurman y Bruce Willis.

Si bien LaMarr ya había participado en varios shows televisivos, como El príncipe del rap, con el que Will Smith saltó al estrellato, el filme de Tarantino marcó un antes y un después en su vida. De hecho, tiempo después le llegó el turno de formar parte de uno de los programas de sketchs cómicos más recordados de los noventa: MadTV. Este y Pulp Fiction son los dos trabajos que el actor destaca en su página web oficial, junto a Samurai Jack, donde le da voz al personaje principal.

—Antes de Pulp Fiction trabajaste con un prócer del stand up, George Carlin. ¿Qué recuerdos tenés de esa época?

—Estar en The George Carlin Show (1994), fue un sueño hecho realidad. Era uno de mis ídolos cuando era chico, y al momento de conocerlo fue tan inteligente, divertido y agradable como había esperado que fuera.

—Tenés un gran vínculo con la comedia, sos parte del staff original de MadTV. ¿Qué era lo mejor de estar en ese programa?

—Sin duda, la gente que trabajaba, tanto detrás de cámara como el elenco de actores. Tenían un talento enorme. Por otra parte, hacer una hora de sketchs cómicos es un trabajo más complejo de lo que mucha gente piensa.

—Mientras hacías ese show, te llegó el llamado para interpretar a uno de los personajes habituales de Futurama, Hermes Conrad. ¿Cómo fue ese proceso?

—Fue un gran placer trabajar con actores y guionistas tan talentosos. De hecho, acabo de juntarme con ellos nuevamente para hacer un videojuego para celulares, Futurama: Worlds of tomorrow (Los mundos del mañana).

—En relación con eso, tu primera gran experiencia fue en el Monkey Island 2. ¿Cuál es el placer que encontrás en el universo de los juegos de computadora?

—Empecé hace un tiempo, pero las últimas dos décadas se han vuelto más cinematográficos, con más historias, por lo que empezaron a buscar más actores profesionales. Lo que me gusta de esto es ser parte de este nuevo e intenso universo en el que se crean mundos para el entretenimiento.

—¿Cuál es la parte que menos te gusta?

—Algunas compañías que los hacen no reconocen el valor de lo que le aportamos a los juegos y forzaron a los actores a ir a un paro en octubre de 2016. Aunque todavía no hemos resuelto esos dilemas con once de las empresas, incluidas EA y Activision, afortunadamente, muchos de los competidores se dieron cuenta de que lo que pedíamos era razonable y aceptaron las condiciones de nuestro gremio.

—Tenés varios trabajos como actor de voz, ¿hay alguna explicación?

— Siempre hice voces para programas y espero seguir haciendo cosas de todo tipo. Creo que los trabajos de voz prevalecen más porque en una semana apenas puedo hacer un rodaje en cámara, mientras que soy capaz de realizar diez trabajos animados.

—¿En qué estás ocupado ahora?

—Estoy trabajando en la nueva temporada de la serie de HBO, Veep (Con Julia Louis-Dreyfus, de Seinfeld); una nueva, llamada Get Shorty, una serie animada para Nickelodeon, Bunsen is a beast (del creador de Los padrinos mágicos), y dos producciones para Disney: Milo Murphy’s law y The Lion Guard.

La escena que no se podía omitir

Cuando Phil Lamarr leyó el libreto de Pulp Fiction, enseguida se dio cuenta de la relevancia de su personaje, del que se aprendió las líneas en tres lecturas. “Sabía que era una parte bastante chica, pero que de ninguna manera podía ser omitida”, le contó hace un tiempo a Vanity Fair.

Si bien la escena del auto en la que a Vincent Vega (John Travolta) se le escapa un disparo y mata a Marvin no podía ser suprimida, sí fue debatida. Originalmente, el personaje de LaMarr iba a recibir un balazo en la garganta, y terminaría siendo “sacrificado” por Vega, pero como esa resolución de la historia podía perjudicar la imagen que el público tendría de Vincent, decidieron simplificarla en un único disparo.

De hecho, había una escena en la que se veía cómo la cabeza de Marvin explotaba, pero Tarantino decidió quitarla porque ya era demasiado con la violación de Marsellus (Ving Rhames), el jefe de Vincent Vega y Jules (Samuel Jackson).