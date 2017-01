El exabrupto de Pachano contra Andrea Ghidone

Luego de sufrir un accidente automovilístico el pasado domingo, Aníbal Pachano le envió un fuerte audio a Andrea Ghidone, su compañera de elenco en Flowers, la puesta teatral que ambos protagonizan junto a Alejandra Perlusky en el teatro Tronador Concert de Mar del Plata.

En el mensaje, el coreógrafo le pide a la bailarina que atienda su llamada, además saca a la luz un supuesto romance entre ella y el productor del espectáculo, Marcelo González.

“¡Atendeme el teléfono! Porque si no me atendés, te aclaro que toda la noche me recag... por toda la pelot... que hiciste con la conch... que tenes con el pelot... del productor, ¡a mí me chup... un hue...!”, comienza diciendo coreógrafo en el polémico audio.

“Me cagaste el fin de año, rompí un auto por culpa tuya, si no me atendés el teléfono, te saco a patadas de mi espectáculo. ¿Entendiste? No se mezcla la conch… con el espectáculo”, remata Pachano, notablemente furioso con Ghidone quien aún no se pronunció acerca del escandaloso mensaje que le propinó su colega.