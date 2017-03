El éxito de Pitbull, Camila Cabello y J Balvin

En pocos días, la producción audiovisual Hey Ma, la versión en castellano de la canción que formará parte de la saga Rápido y furioso, se convirtió en un éxito rotundo en Youtube. Los intérpretes y protagonistas del videoclip son J Balvin, Camila Cabello, exintegrante de Fifth Harmony, y Pitbull.

El estreno de la película y el lanzamiento del álbum discográfico, tanto en formato físico como digital, tienen fecha para el próximo 14 de abril. Otro de los cortes de difusión elegido será Good life, del dúo formado por G-EAsy y la cantante Kelhani.

El disco contendrá 13 canciones inéditas compuestas especialmente para esta película. Entre los artistas que se prestaron para la participación exclusiva, pueden enunciarse: Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa and PnB Rock; Jeremih, Ty Dolla $ign & Sage The Gemini; además de PnB Rock, Kodak Black and A Boogie Wit Da Hoodie, Migos, Post Malone, 21 Savage, Lil Yachty, Kevin Gates y muchos otros.