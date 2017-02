El histeriqueo sin fin

Al momento de brindar entrevistas o expresarse en las redes sociales, Laurita Fernández y Federico Bal ya no esconden sus sentimientos de fuego y pasión. De hecho, el actor no deja de halagar ni de aplicar estrategias de seducción dirigidas a la muchacha en cuestión.

En la actualidad, la bailarina definió a su pareja del Bailando 2016 como un “tren bala”, por la rapidez con la que expone sus sentimientos hacia ella. Al respecto, afirmó: “No estoy dura, lo que pasa es que él es el tren bala y yo a veces me quedo sorprendida y quedo un poco atrás. El otro día en el programa estaba tratando de llevar adelante una entrevista y fue un poco incómodo hablar de mí misma”.

Con el transcurso de las horas, la respuesta de Fede no se hizo esperar y, a través de su cuenta de Twitter, expresó: “Sí, un tren bala soy. No me enseñaron de otra manera”. Además, agregó una simpática foto de Rafa, personaje de Los Simpsons.