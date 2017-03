El insólito pedido de Graciela Alfano

En la actualidad, la intérprete vive un romance con un empresario y, durante una entrevista, relató una divertida anécdota que vivió junto a él

Esta temporada la rubia debilidad está trabajando en la exitosa obra teatral Los Corruptelli. Además, entabló una relación amorosa con un exitoso empresario norteamericano y, durante una entrevista reciente, sorprendió a todos al contar algunos detalles de su noviazgo. Al respecto, expresó: “Es una relación muy linda que empecé afuera, en

Estados Unidos, el año pasado. Él es de Nueva York, no tiene nada que ver con mi profesión y estamos bárbaro. Vive allá y lo más al sur que llegó fue a San Pablo. No conoce la Argentina”.

El galán, que es 5 años mayor que Graciela, aún no ha visitado nuestro país. Al respecto, la vedette dijo que no hablaron del tema y que aprovechan los viajes que ella hace por trabajo a Nueva York para verse y disfrutar de su intimidad.

La divertida anécdota que contó Alfano es que, cuando recién empezaron a salir, su enamorado no estaba al tanto de que ella era toda una celebridad en nuestro país. Frente a ello, Graciela contó que le dijo a su novio que la googleara.

“¡Le salieron 7.500 sitios y él no lo podía creer! Ah, sos como una Maradona argentina, me comentó y yo me largué a reír. A mí me daba vergüenza contarle que hice más de 20 películas, 600 comerciales y 400 tapas de revista. No quería quedar como una mandaparte”, afirmó la rubia.

También la bella mujer reconoció que ellos se ven cuando sus compromisos laborales así lo permiten. De hecho, iban a viajar con destino hacia Aspen, pero a la intérprete le surgió la propuesta teatral de Carlos Paz, a la que no pudo rehusarse. También afirmó : “Estoy viviendo algo que me hace muy bien. Me siento relajada y sin exigencias tanto en lo personal como en lo laboral”.