Entrevista Exclusiva

El instagramer más famoso del país, en La Plata

Gregorio Rossello tiene más de un millón de seguidores en Instagram y es una de las figuras jóvenes más buscadas del stand up

Hasta hace un año y medio, Gregorio Rossello era solo un comediante de stand up con bastante éxito en el circuito porteño, pero un desconocido para la gran audiencia. Todo esto cambió a partir de que empezó a subir videos a su cuenta de la red social Instagram, donde lo comenzaron a seguir unas 2.000 personas. Luego, el fenómeno del “boca en boca” o, en este caso, del “mención a mención” provocó que hoy tenga casi 1 millón de seguidores y sus presentaciones en teatros generalmente agoten localidades.

Hoy “Grego” trabaja en ESPN redes y hace giras por todo el país. En un hueco de su abultada agenda, atendió a diario Hoy para hablar sobre su ascenso al estrellato y acerca del show que lo tendrá esta noche en el Coliseo Podestá de esta ciudad.

—¿Qué significa para vos ser uno de los instagramers más populares?

—Está buenísimo. Estoy muy contento. Cuando arranqué, éramos muy pocos haciendo videos. Santi Vázquez, entre ellos. A partir de lo mío se armó una ola gigante. Después de más de 1.400 videos, estar ahí arriba, con los seguidores creciendo, la verdad que es un mimo muy lindo y un premio al laburo que hice. Estoy muy contento.

—¿En qué cambió tu vida este cre­cimiento?

—La cambió por completo. Yo venía del teatro y la TV. Había participado en algunas series como Casi Ángeles, ByB, Aliados, pero con personajes muy chiquitos. Me gustaba la comedia, así que un día empecé a estudiar stand up y me di cuenta de que era lo que quería hacer el resto de mi vida.

En lo personal, arranqué terapia, para tratar de lidiar con todo esto que es nuevo y puede ser confuso. En lo laboral también cambió: empecé a trabajar fijo en ESPN redes. Antes actuaba en bares para 30 personas, y ahora en teatros para 1.500 o 3.000. Me convocaron para hacer cine, voy a eventos, tengo más laburo del que puedo hacer. Pero hoy trabajo y vivo de lo que me gusta.

—¿A quién seguís y cómo te llevás con tus colegas?

—Sigo a la mayoría de los instagramers. Si hay alguno que no sigo es porque no lo conozco. Pero la mayoría viene del stand up: Juampi González, Gonzo Vizán, Fede Cyrulnik, entre otros. Sigo a todos los comediantes, y me llevo bárbaro.

—¿Qué hacés cuando no estás grabando videos?

—Ahora se me complica grabar videos. De lunes a jueves estoy en ESPN redes. Viernes, sábado y domingo, giro por el país o hago videos para marcas, voy a eventos y estoy por arrancar el rodaje de una película. Así que hago cuando puedo, porque no me olvido de que esta cuenta es la que me llevó adonde estoy. Lo disfruto y lo tomo como una responsabilidad.

—En tus clips apareciste con muchos famosos, ¿te sorprende que se prendan en estas producciones? ¿Quién te queda pendiente?

—Ya participaron la China Suárez, Lali Espósito, Tini Stoessel y Maluma. Con Ricardo Darín estuve a punto. Todos fueron muy buena onda. Nunca me pasó que me dijeran que no o que tuvieran un mal momento. Soy el garronero que va a los eventos y les pide grabar. Me gustaría que se sume Messi, que me sigue en la red, necesito sí o sí hacer un video con él y otro con Justin Bieber.

—Hace poco pudimos verte junto con Fede Bal y Laurita Fernández, ¿cómo te llevás con la farándula?

—Tengo buena onda con los dos. No conozco mucho a la farándula y no me siento parte. No soy mediático ni me interesa serlo. Pero me divierten las notas, los eventos y las entrevistas. No me interesa en el sentido de abocarme, pero si salen notas conmigo y con Stefi (Stephanie Demner, su novia) me divierto y las comparto.

—Ahora los videos los compartís con Stephanie, ¿cómo fue ese cambio? ¿Hubo alguna crítica negativa de parte de tus fanáticos?

—Costó convencer a la gente al principio, se quejaban. Pero no porque esté de novio voy a dejar de hacer videos. Ahora los videos con ella son los más vistos. A la gente le choca todo cambio, por más mínimo e irrelevante que sea tienden a ser negativos al principio.

—¿Qué es lo que nunca puede faltar en tus shows?

—El escenario es una especie de paraíso. Tengo mis temas como cualquier persona, pero ahí es el ojo de la tormenta, donde se borra todo y soy una mejor ver una mejor versión,, más alegre. Cuando eso falte, no lo haré más.