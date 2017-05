El método de Tamara Pettinato contra el acoso callejero

La actriz decidió acceder a un gas pimienta luego de que la acosaran varias veces en la vía pública y mostró un video en el que se ve cómo utilizar el producto

A algunos podrá parecerle una decisión polémica, a otros un simple método más de las mujeres para defenderse de los episodios de violencia machista que sufren a diario en la vía pública. Tamara Pettinato compartió en las redes sociales cómo utilizar un gas pimienta, al que decidió acceder ante los reiterados acosos que padeció en la calle.

En un momento en que la violencia de género es algo de todos los días, con el femicidio como la máxima y lamentable expresión de este flagelo, la actriz decidió comprar el gas para sentirse protegida en la vía pública. “Desde que un tachero me mostró que se estaba haciendo la paja mientras me llevaba, y otro hdp me mostró la pija en la calle, llevo esto en la cartera”, escribió en las redes sociales, acompañado de un video en el que se la ve probar el producto.

“Casi todas las mujeres que conozco pasaron alguna vez por alguna situación así. En vez de que los tipos evolucionen o reciban lo que se merecen, nosotras buscamos métodos para defendernos. Por si nos vuelve a pasar”, sentenció la actriz.

Como Tamara, son varias las mujeres que portan entre sus pertenencias el gas pimienta, como una manera propia de defenderse en caso de que sean violentadas en contra de su voluntad. Obviamente, no se trata de una solución a la violencia de género, pero al menos es para algunas un paliativo para evitar situaciones extremas, tal como lo demuestran los últimos casos de intentos de secuestros o abusos sexuales en distintos lugares del país.