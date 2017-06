“El momento más incómodo que pasé fue separarme en vivo”

La bailarina y actriz Barby Reali habló sobre la difícil situación que, años atrás, vivió en ShowMatch, programa en el que aún participa. Además, repasó su agitada actualidad laboral y confirmó que un nuevo amor llegó a su vida

Desde pequeña, Barby Reali sabía que su futuro estaba destinado a la danza y a la actuación, es por eso que, siendo una adolescente, inició sus estudios en la academia artística de Reina Reech para formarse y llevar a cabo su deseada profesión.

En ese entonces participó de un casting en el que quedó seleccionada para formar parte de Caramelito en barra, el famoso programa infantil conducido por Cecilia Carrizo, y de esta manera, comenzó a cimentar su carrera televisiva.

Años después, se convirtió en parte del elenco estable de ShowMatch y participó de varias ediciones de Bailando por un sueño, el certamen en el que actualmente compite. Dueña de un bajo perfil y siempre alejada de los escándalos, la bailarina se destaca por su simpatía y sencillez. A través de un estricto profesionalismo y una certera capacidad, la rubia disfruta de un exitoso año laboral enfocada en su escuela de danzas, dictando clases de zumba y participando en un nuevo proyecto teatral.

Durante una entrevista íntima con diario Hoy, la bailarina brindó su opinión sobre la pantalla chica, repasó su carrera y habló de su situación sentimental.

—¿En qué estás trabajando en la actualidad?

—Mis días son una locura. No paro ni un minuto. Estoy muy enfocada en mi estudio de danzas, en donde doy clases de diferentes ritmos. Además, participo de Bailando por un sueño 2017 y los días lunes hago funciones con El gran baile de la luna llena, en el teatro Metropolitan. Así es como vivo.

—El universo de las bailarinas está lleno de prejuicios, ¿cómo es realmente?

—Es un ámbito similar a todos los universos laborales, donde se reúnen muchas personas, pasan tiempo juntas trabajando y compartiendo muchas cosas de la vida diaria. Hay mucha fantasía construida alrededor del mundo de las bailarinas.

— ¿Estás pendiente de la imagen?

—Tomo algunos recaudos, como consumir comidas sanas. Aunque, según dice mi novio, suelo comer a la par de un varón. Además, hago mucho deporte y ahora me compré una bicicleta.

Soy una obsesiva con las cremas y, una vez por semana, concurro a un centro de estética. Alimentación y deporte creo que son la clave del éxito.

—¿Qué mirada tenés sobre la televisión actual?

—La veo un poco monótona y hasta antigua. Como espectadora, me gusta observar un producto de calidad, con buenos actores, trabajo detrás y delante de escena. Considero que hoy esto se ve muy poco.

—Durante tu paso por los medios, ¿cuál fue el momento más incómodo que te tocó vivir?

—Sin dudas, fue el hecho de separarme de mi pareja (el productor de ShowMatch, Federico Hoppe) mientras que el programa en el que trabajábamos estaba al aire. Más que nada, lo doloroso fue exponer mi vida delante de miles de personas.

—¿Cuál es tu situación sentimental?, ¿cómo manejás los celos y el nivel de exposición dentro la pareja?

—En el amor soy muy intensa para todo lo bueno y lo malo. Soy bastante apegada a mi novio, me encanta compartir con él absolutamente todo. Tanto mi novio como yo somos cero celosos. Así que esta cuestión no es un tema importante dentro de nuestra pareja. Él me apoya al cien por ciento en todo lo referido a mi trabajo.